Economistul-șef al BNR, semnal de alarmă: asta este cea mai mare problemă a României. Statul are soluția la îndemână

Economistul-șef al Băncii Naționale, Valentin Lazea, susține că marea problemă a României o constituie prezența deficitelor gemene (bugetar și de cont curent). El arată că statul are la îndemână soluția și ar putea crește veniturile fiscale, ceea ce ar reduce semnificativ deficitul.

„Marea problemă a României o constituie prezența deficitelor gemene, bugetar și de cont curent (extern). Ca procent din PIB, deficitul bugetar, de peste 5%, este printre cele mai mari trei din UE, iar deficitul extern, de peste 8%, este cel mai mare din UE. Ambele reflectă un model economic nesustenabil, de creștere bazată pe consum, acesta nefiind acoperit din producția internă, ci prin importuri. O reducere semnificativă a deficitului bugetar (care stă la îndemâna statului) va duce, automat, la o reducere a deficitului extern”, a explicat Lazea, într-un interviu pentru Adevărul.

Care ar fi soluțiile

„Soluția o constituie creșterea veniturilor fiscale, care la 27% din PIB sunt, în România, mult mai mici decât în Cehia, Polonia, Ungaria (35-36% din PIB) și chiar față de Bulgaria (30% din PIB). Cele trei soluții pentru creșterea veniturilor fiscale se cunosc (îmbunătățirea colectării TVA, inclusiv prin informatizarea ANAF; eliminarea exceptărilor și scutirilor de la plata impozitelor și contribuțiilor sociale și revenirea la o adevărată cotă unică; creșterea impozitelor pe proprietate și de mediu).”

„În ce privește rezultatele bune, ar trebui să remarcăm faptul că rata inflației în România este, în prezent, mai mică decât în Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria, cele trei state baltice, dar și față de state non-UE, precum Moldova, Macedonia de Nord, Serbia etc”,

Economia crește în cicluri

„O economie de piață evoluează în cicluri, cu ani de avânt (creșteri peste potențial) și ani de restrângere (creșteri sub potențial) și este firesc să fie așa. Din păcate, mesajul populist lansat de politicieni și îmbrățișat de publicul larg (nu numai în România, ci în multe state cu o educație economică precară) este acela că economiile trebuie sa tureze la maximum an de an. De aceea, o creștere economică respectabilă (de circa 2,5-3%, cât va fi în România în acest an) este percepută de public ca un mare regres față de creșterile înalte (și nesustenabile) din trecut”, detaliază Lazea.