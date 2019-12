Ecourile cazului Țăndărei, în care toți inculpații au scăpat: Mai multe organizații cer EXCLUDEREA din magistratură a procurorului de caz

Mai multe organizaţii au lansat o petiţie prin care solicită demisia de onoare sau excluderea din magistratură a procurorului care a instrumentat Cazul Ţăndărei, după ce toţi cei 25 de inculpaţi au fost achitaţi definitiv potrivit news.ro

Centrul European pentru Educaţie şi Cercetare Juridică, Freedom House România, Cambridge Center for Applied Research in Human Trafficking (UK), Human Trafficking Foundation (UK), Asociaţia WorldTeach România, Valoare Plus, Asociaţia Femeilor Românce din Italia, Centrul Syene pentru Educaţie, Uşa Deschisă şi Asociaţia Cultural Socială Economică Christiana au lansat o petiţie prin care solicită demisia de onoare sau excluderea din magistratură a procurorului care a instrumentat Cazul Ţăndărei.

”Împreună, noi – cetăţenii României, solicităm demisia de onoare sau excluderea din magistratură a procurorului care nu a utilizat corespunzător probele şi informaţiile pe care le avea la dispoziţie. Raportul UE din decembrie 2018 (pg.75) arată că românii reprezintă 74% dintre victimele traficului de persoane, cetăţeni europeni, identificate în cele 28 de State Membre. În acest context de vulnerabilitate, există unii procurori în România care, deşi au probe clare împotriva reţelelor de crimă organizată, nu le utilizează în mod corespunzător. Aceste situaţii trebuie să înceteze acum!”, se arată în document.

Petiţia se intitulează ”O rază de lumină şi speranţă pentru copiii români, victime ale traficului de persoane”.

Curtea de Apel Târgu Mureş a decis luni, definitiv, achitarea celor 25 de inculpaţi din dosarul Ţăndărei, acuzaţi că au constituit o reţea care trimitea copii la cerşit în Marea Britanie. Decizia a fost luată pentur că în cea mai mare parte a cazurilor a intervenit prescripţia.

Cazul Ţăndărei priveşte traficarea a 181 de copii romi în Marea Britanie, unde erau folosiţi la cerşetorie şi furturi. În Anglia, 120 de traficanţi au fost prinşi şi băgaţi la închisoare. În România, cei 25 de romi arestaţi şi puşi sub acuzare în 2010 au fost eliberaţi după câteva luni.

După o primă decizie în acest caz, în luna februarie, reprezentanţii DIICOT precizau că, în "dosarul Ţăndărei" - în care Tribunalul Harghita dăduse deja o primă decizie de achitare a celor 25 de inculpaţi sau a constatat că faptele s-au prescris, faptele au fost reîncadrate după schimbarea legislaţiei, iar prescripţia a intervenit pentru unele infracţiuni, respectiv constituirea unui grup infracţional organizat şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, - pentru trafic de minori şi spălarea banilor au apreciat că se impune condamnarea inculpaţilor.

Ministrul Justiţiei Cătălin Predoiu a afirmat, după ce toţi inculpaţii din dosarul Ţăndărei au fost achitaţi, că fie nu au fost probe, fie au fost probe şi au fost ignorate însă în ambele cazuri ceva pare a fi în neregulă.