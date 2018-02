Ed Sheeran, zece săptămâni pe primul loc în topul Billboard Artist 100

Cântăreţul britanic Ed Sheeran a înregistrat zece săptămâni în fruntea Billboard Artist 100, în timp ce single-ul lui „Perfect” a petrecut unsprezece săptămâni în topul Radio Songs şi este al treilea cântec al muzicianului care ocupă locul întâi în clasamentul Adult Contemporary, scrie News.ro.

Billboard Artist 100, lansat în iulie 2014, măsoară popularitatea artiştilor, pe baza consumului de muzică, vânzărilor de albume şi de piese, streamingului şi difuzărilor radio, interacţiunii din social media.

Sheeran a egalat performanţa lui Adele în topul Billboard Artist 100, unde Taylor Swift deţine supremaţia, cu un total de 36 de săptămâni în fruntea clasamentului. Rapperul Drake a petrecut 25 de săptămâni, iar The Weeknd, 14.

Ed Sheeran, născut pe 17 februarie 1991, în Halifax (Anglia), a lansat trei albume de studio, 14 EP-uri şi 24 de single-uri solo şi 11 în colaborare cu alţi artişti, dar şi peste 25 de videoclipuri muzicale.

Cântăreţul englez şi-a lansat cel de-al treilea album din carieră, „÷ (Divide)” pe 3 martie 2017. El a devenit primul artist din istorie care a ocupat primele două locuri în topul single-urilor din Marea Britanie cu două piese noi, „Shape of You” şi „Castle On The Hill”, dar şi cel mai ascultat cântăreţ pe Spotify.