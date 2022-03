Edi Iordănescu anunță că Ciprian Tătăruşanu va reveni la Națională, dacă situația o impune: e posibil să primim o mână de ajutor

Portarul formaţiei AC Milan, Ciprian Tătăruşanu, retras la 19 noiembrie 2020 de la echipa naţională de fotbal, ar putea reveni la prima reprezentativă în cazuri excepţionale, a anunţat, vineri, selecţionerul Edward Iordănescu după ce a avut o discuţie cu acesta în Italia.

"Am avut o întâlnire şi cu Tătăruşanu, a fost o discuţie mai complexă, am vrut să aflu motivele pentru a ales să se retragă. Am înţeles poziţia lui. Dar ca o concluzie a discuţiei cu el, dacă va veni un joc foarte important pentru echipa naţională în care vom avea probleme mari la nivel de portar, adică dacă 3-4 dintre cei pe care îi urmărim vor avea probleme, atunci e posibil să primim o mână de ajutor de la Tătăruşanu. A rămas să mai vorbim dacă un astfel de moment va veni. E adevărat că în valul 2 sunt portari tineri care au probleme, cum e cazul lui Andrei Vlad, care nu se mai regăseşte nici în lot la jocurile oficiale ale celor de la FCSB. Deci e un subiect sensibil pe care dorim să-l gestionăm cât putem de bine. Din păcate sunt multe lucruri care nu sunt la îndemâna noastră", a spus selecţionerul.

Iordănescu a menţionat că există o problemă cu portarii aflaţi în circuitul primei reprezentative deoarece aceştia nu evoluează la echipele de club.

"Subiectul legat de portari este unul sensibil pentru că Niţă (Florin Niţă, n. red.), care în ultimul timp a avut evoluţii foarte bune şi a fost declarat omul anumitor meciuri, nu traversează o perioadă foarte bună la club (Sparta Praga, n. red.). Avem şi alţi băieţi care sunt cu probleme. După meciul Inter cu Sassuolo am vorbit şi cu Ionuţ Radu (Inter) şi nu era foarte fericit, chiar dacă e încrezător. El este un portar cu foarte multe calităţi şi poate să asigure în viitor poarta echipei naţionale, dar, după cum ştiţi, nu joacă aproape deloc", a adăugat Edward Iordănescu.

Portarul Ciprian Tătăruşanu (36 de ani) s-a retras, la 19 ianuarie 2020, de la echipa naţională de fotbal a României pentru care evoluat de-a lungul carierei sale în 73 de partide.