Ședință DECISIVĂ la CSM - Plenul confirmă noua conducere a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

Consiliul Superior al Magistraturii are pe ordinea de zi a ședinței de luni validarea rezultatelor concursului pentru numirea în funcţia de procuror-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, desfăşurat în perioada 1 noiembrie 2018-10 ianuarie 2019 şi numirea în funcţie a procurorului -şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.

Adjunctul Inspecției Judiciare, Gheorghe Stan, a obținut, la interviul susținut pentru șefia Secției de anchetă a magistraților, cel mai mare punctaj, de 9.33, în vreme ce contracandidata sa, Florena Sterschi, a obținut 8,33.

Plenul CSM urmează să confirme numirea lui Stan la șefia Secției de investigare a infracţiunilor din justiţie.

Inspectorul-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare, Gheorghe Stan, a susținut în interviul susținut pentru șefia Secției de anchetă a magistraților, că printre amenințările la adresa acestei unități a identificat anumite campanii de presă, dar și frecvența ridicată a modificărilor legislative.

„În ceea ce privește planul meu managerial pentru această funcţie, am identificat premise pozitive și negative ale înființării acestei secții. Printre premisele pozitive, am identificat un efort de protecție a independenței magistraților care e o garanţie oferită de scoaterea acestei secții de sub orice influența exterioară a sistemului judiciar. Existența unui cadru legislativ care permite desfăşurarea separată a activității de urmărire penală, a activităților săvârșite de magistrați și existența unui ansamblu profesional cu experiența vastă și pregătită care reprezintă premisele unei faze solide de selecție a procurorilor care urmează sa-și desfășoare activitatea in această secție", a declarat Gheorghe Stan, potrivit Mediafax.

Inspectorul-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare, Gheorghe Stan, şi procurorul Florena Esther Sterschi au susținut, joi, la Consiliul Superior al Magistraturii, interviurile pentru funcţia de şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie din cadrul Parchetului General.

Florea Esther Sterschi este cea care asigură actualmente interimatul la conducerea secţiei. Secţia pentru anchetarea magistraților şi-a început activitatea pe 23 octombrie 2018, având competenţa exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracţiunile săvârşite de judecători şi procurori, și a preluat dosarele care îi vizează pe magistraţi aflate în lucru la DNA şi la alte parchete.