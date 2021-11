Edward Iordănescu după meciul cu Farul Constanţa: Suntem într-o perioadă bună, în ciuda obstacolelor pe care le-am avut, problemele cu covidul

Tehnicianul echipei FCSB, Edward Iordănescu, a declarat joi seară, după meciul cu Farul Constanţa, scor 1-0, că formaţia sa se află într-o perioadă bună, în ciuda problemelor cu care s-a confruntat, şi că victoria este de necontestat.

“Suntem într-o perioadă bună, în ciuda obstacolelor pe care le-am avut, problemele cu covidul... Este o victorie de necontestat. Echipa a muncit foarte mult, a alergat, am arătat o organizare defensivă foarte bună şi am avut momente bune când am avut mingea. Sunt bucuros pentru băieţi, pentru noi toţi şi pentru suporterii noştri. Căpătăm o identitate de echipă care ştie să muncească. Am avut ocazii importante, am fost blocaţi în situaţii clare de gol. Este o chimie totală între mine şi băieţi, sunt băieţi foarte talentaţi, inteligenţi şi cu dorinţă de performanţă. Secretul este munca. Să fim mai maturi, mai puţin copii în gândire. Budescu a reuşit în câteva minute momente de excepţie”, a spus Iordănescu la Digi Sport.

Formaţia FCSB a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Farul Constanţa, într-un meci restanţă din etapa a XIII-a a Ligii 1.A marcat Grameni, în minutul 13 (autogol).