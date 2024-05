Șefa Comisiei Europene condamnă ferm atacul împotriva premierului slovac: Un atac la adresa democrației

"Condamn categoric atacul asupra premierului Robert Fico. Astfel de acte de violență nu își au locul în societatea noastră și ne subminează democrația, cea mai mare valoare a noastră", a scris ea pe X.

„Nimic nu poate justifica niciodată violența sau astfel de atacuri”, a scris și președintele Consiliului European, Charles Michel.

La rândul său, premierul ceh Petr Fiala s-a declarat şocat de acest eveniment. El a subliniat, într-o postare pe X, că violenţa nu poate fi tolerată. ''Ştirea despre împuşcarea prim-ministrului Robert Fico este şocantă. Îi doresc premierului însănătoşire cât mai rapidă posibil. Violenţa nu trebuie să fie tolerată, ea nu trebuie să îşi aibă locul în societatea noastră'', a menţionat Fiala, citat de agenţia de presă slovacă TASR, relatează Agerpres.

Şeful executivului polonez Donald Tusk a scris, pe platforma X, că veştile din Slovacia sunt şocante şi că gândurile sale sunt acum alături de omologul său slovac.

''Am fost profund şocat de atacul odios împotriva prietenului meu, prim-ministrul Robert Fico'', a scris, la rândul său, premierul ungar Viktor Orban pe platforma X.

"Vestea tentativei laşe de asasinare a premierului slovac Fico mă şochează profund. Violenţa nu trebuie să aibă loc în politica europeană", a postat cancelarul german Olaf Scholz pe platforma de socializare X, citat de Reuters.

"Sunt şocat să aud această veste îngrozitoare. Toate gândurile noastre sunt alături de premierul Fico şi de familia sa", a scris şi premierul britanic Rishi Sunak pe aceeaşi reţea.

Premierul social-democrat slovac Robert Fico a fost rănit în abdomen prin împuşcare miercuri după o reuniune guvernamentală desfăşurată în afara capitalei Bratislava, în oraşul Handlova.

Potrivit unui reporter al agenţiei slovace TASR, mai multe focuri de armă au fost trase la locul atacului, iar autorul acestuia a fost arestat. Zona din faţa Casei de Cultură din Handlova, unde s-a desfăşurat şedinţa de guvern, a fost evacuată. Atacul a fost comis în timp ce Fico ieşea din respectiva clădire. El saluta un mic grup de cetăţeni adunaţi acolo, dintre care unul purta o pancartă antiguvernamentală, moment în care au fost auzite împuşcăturile.

Echipa premieruluin slovac Robert Fico a dat primele date depre șeful executivului. Fico a fost transportat la un spital mai apropiat - semn că starea acestuia e gravă - și, după cum spune echipa acestuia, următoarele ore sunt critice (pe larg, aici).

