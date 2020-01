Șefa democraților din Congresul american: 'Există suficiente probe pentru a-l destitui pe Trump'

Şefa democraţilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a dat asigurări că dispune de suficiente probe pentru destituirea lui Donald Trump, înaintea unei săptămâni cruciale în perspectiva deschiderii în Senat a procesului preşedintelui Statelor Unite, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Considerăm că există suficiente probe pentru a-l destitui pe preşedinte", a afirmat duminică Pelosi, care reprezintă statul California în Congres, intervievată la postul de televiziune ABC.

În ceea ce îl priveşte, Donald Trump nu şi-a ascuns agasarea în faţa acestei proceduri de destituire care vine pe final de mandat. "De ce trebuie să am stigmatul de 'impeachment' ataşat de numele meu, din moment ce nu am făcut nimic rău?", a scris duminică pe Twitter fostul om de afaceri din New York.

El a atacat din nou opoziţie democrată, cerând ca "nervoasa Nancy" Pelosi şi Adam "Schiff şmecherul", care a supervizat ancheta împotriva lui Trump, să fie audiaţi în calitate de martori.

Nancy Pelosi a dat undă verde vineri pentru ca actul de acuzare a lui Donald Trump să fie trimis săptămâna viitoare Senatului, după mai multe săptămâni de dispută cu republicanii, deschizând perspectiva unui iminent proces de destituire.

Ea a confirmat duminică faptul că îşi va reuni grupul marţi pentru a fixa calendarul.

Democraţii şi republicanii sunt angajaţi într-o dispută de la punerea sub acuzare, la 18 decembrie, a lui Trump de către majoritatea democrată din Camera Reprezentanţilor pentru "abuz de putere" şi "împiedicarea bunei activităţi a Congresului" în dosarul privind Ucraina.

Un proces urmează să fie organizat în Senat, unde republicanii sunt majoritari, pentru a decide sau nu destituirea sa. Dat fiind sprijinul puternic de care se bucură în rândul republicanilor, Trump ar urma să fie achitat.

