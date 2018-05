Elena Udrea RENUNȚĂ la tot: Din Costa Rica, fostul ministru prezintă ÎNREGISTRĂRI cu un CONTROVERSAT jurnalist - 'Nu sunt trimis de Securitate' / FOTO

Elena Udrea a fugit în Costa Rica, acolo unde așteaptă o decizie în dosarul Gala Bute, în care a fost condamnată, în primă instanță, la 6 ani de închisoare cu executare. La San Jose, capitala micuței republici, Udrea a fost vizitată de un jurnalist de la Gazeta Sporturilor. Acesta s-a rugat de fostul ministru să îi acorde un interviu, dar Udrea spune că l-a refuzat.

Jurnalistul a înregistrat-o și spune că are dovada că Udrea și-a dat acceptul, deși ea zice că nu a făcut așa ceva. Mai mult, un fotograf le-a făcut și poze și a urmărit-o și până la reședința în care stă. Pusă în această situație, Udrea a prezentat conversația pe care a avut-o cu jurnalistul de la Gazeta Sporturilor. Acesta a insistat foarte mult pentru a o convinge pe Udrea și s-a lăudat cu realizările sale, menționând că a deținut funcții de conducere și că a scris chiar și împotriva unuia dintre actualii săi șefi, Ovidiu Ioanițoaia. În plus, a asigurat-o că nu e de la...Securitate!

Citește și: PRO TV are un nou șef! Cine va prelua acest departament-cheie din luna iunie

”Am tot evitat sa ii raspund domnului Tolontan, de cativa ani incoace, intelegand ca dansul executa o comanda cand vorbeste de Gala Bute. Ca iubitor de sport, ar trebui sa aprecieze ca un Guvern a fost capabil sa sprijine aducerea in tara a lui Lucian Bute, pentru a boxa intr-o gala profesionista unde si-a pastrat centura de campion IBF, in fata lui Paul Mandy. A fost cel mai mare eveniment sportiv din Romania si cu cea mai mare audienta in ultimii 30 de ani. Nimeni nu a mai facut ceva similar nici pana atunci, nici de atunci incoace, in timp ce sportul romanesc se prabuseste.

Revin la tema de azi, episodul discutiei pe care am purtat-o la o cafea in San Jose cu un jurnalist de la Gazeta Sporturilor, la insistentele uriase ale acestuia. De buna credinta, chiar daca am avut cateva zile in care m-am simtit rau, am fost de acord sa il intalnesc totusi, spunandu-i clar ca nu vreau sa dau niciun interviu, ca am refuzat multi ziaristi din tara si ca nu ar fi corect fata de acestia.

Citește și: EXCLUSIV! Cozmin Gușă dezvăluie dacă va reintra în politică, în ce partid, dar și când va fi debarcat Ludovic Orban de la șefia PNL

Mai rau decat daca ar fi fost vorba de presa tabloida, jurnalistul m-a inregistrat, un fotograf ascuns prin tufisuri pe undeva, a facut impotriva vointei mele fotografii, ba chiar constat ca m-a urmarit pana unde am mers, ca apoi ziarul devenit fituica de paparazzi, sa speculeze asupra locului si costurilor apartamentului in care as locui.

Nu am o problema sa imi asum ceea ce chiar spun si fac, si cand nu place unora. Dar sa adaugi la ce am spus sau trunchezi, sa scoti fraze din contextul unei discutii relaxate la cafea, nu de tipul interviu, intrebari si raspunsuri, ca sa incerci sa prezinti lucrurile mizerabil, sa te porti in ansamblu ca presa de scandal de bodega, e ceva urat, foarte urat.

Citește și: Un nou proiect inițiat de Ministerul Finanțelor! Din 2019, acești bugetari ar putea primi mai mulți bani!

Pentru a se vedea ca uneori politicienii au mai multa onoare ca jurnalistii, anexez mesajele dintre mine si jurnalistul Stucan. Eu, doar fost politician refugiat in Costa Rica, nici nu l-am inregistrat, nici nu l-am fotografiat...”, scrie Udrea care prezintă și discuțiile cu jurnalistul în cauză.