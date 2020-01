Eliza Samara: Încă din prima zi a anului mă gândesc la turneul de calificare la Jocurile Olimpice

Tenisul de masă este unul din sporturile la care România poate obține o medalie la Jocurile Olimpice. Naționala feminină încă nu și-a „luat biletele”, dar o poate face în perioada 22-26 ianuarie, când participă la un concurs de calificare, anunță MEDIAFAX.

Eliza Samara, Daniela Dodean, Bernadette Szocs și Irina Ciobanu sunt jucătoarele care vor lua startul la competiție. România este printre favorite, dar Eliza Samara apreciază că situația nu va fi ușoară.

”Este un început de an foarte greu. Am avut primul meci, în liga poloneză, pe 5 ianuarie, iar cinci zile mai târziu am jucat în Liga Campionilor. Deja am intrat în pâine, nu prea am avut vacanță. De fapt, încă din prima zi a anului mă gândeam la turneul de calificare la Jocurile Olimpice.

Mulți ne văd calificate, dar până când nu se va întâmpla asta, eu nu mă relaxez. Prefer să fiu concentrată, să fiu cu mintea acolo, să câștigăm. Abia după aceea voi putea spune: Gata, ne-am calificat! Pentru că avem unul sau două meciuri pe care trebuie să le câștigăm. Dacă nu, s-a terminat!” , a precizat Eliza Samara, citată de gsp.ro.

Turneul de calificare la Jocurile Olimpice pornește cu 30 de echipe, dar numai 9 dintre obțin prezența în Japonia.