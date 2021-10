Emma Răducanu a ratat întâlnirea cu Simona Halep: A fost eliminată de la Transylvania Open

UPDATE

"Sincer, nu știu cum am câștigat primul game al meciului și cred că totul a început acolo. Cumva am câștigat acel game și am avut un surplus de încredere, am simțit că nu voi pierde. Apoi, prin game-ul cu numărul 5 mi-am dat seama cum să o joc astăzi. Tactica aceea m-a ajutat. A fost un meci rapid, nu am putut s-o citesc atât de bine, dar am încercat să întorc cât mai multe mingi.

Sincer, la Indian Wells am luptat un set cu Simona Halep, dar apoi nu am jucat bine câteva game-uri din setul secund. Sper să pot să o împing cât mai mult. Și dacă pierd e o experiență extraordinară. Îmi place să joc împotriva ei, e o persoană foarte simpatică, dar vreau să ajung în prima mea finală", a spus Marta Kostyuk, după meci.

Știrea inițială

Jucătoarea britanică Emma Răducanu, locul 23 WTA şi cap de serie numărul 3, a fost învinsă, vineri, cu scorul de 6-2, 6-1, de Marta Kostiuk din Ucraina, locul 55 WTA şi cap de serie numărul 6, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open de la Cluj Napoca.

Kostiuk a servit excelent în partida de vineri, s-a mişcat foarte bine, acoperind tot terenul, s-a apărat atent şi a obţinut o victorie meritată, în faţa unei jucătoare care a greşit mult şi a părut total lipsită de concentrare la această partidă. Tenisul "şampanie" al tinerei sportive din Marea Britanie s-a "vărsat" în serii lungi de greşeli neforţate. Răducanu ratează, astfel, o aşteptată întâlnire cu Simona Halep.

Citește și: Simona Halep a eliminat-o pe Jaqueline Cristian și e în semifinală la Transylvania Open

În primul set, încheiat după 30 de minute, Kostiuk a făcut break-uri în primul şi al şaptelea ghem, impunându-se cu 6-2.

Setul secund a fost şi mai dezechlibrat, Răducanu obţinând doar un ghem, la 0-2, şi înclinându-se după doar 57 de minute.

Kostiuk va evolua în penultimul act cu Simona Halep, locul 18 WTA şi cap de serie numărul 1. Cele două jucătoare s-au întâlnit de curând, la Indian Wells, în turul al doilea, când românca s-a impus cu scorul de 7-6 (2), 6-1.

În cealaltă semifinală se vor întâlni Anett Kontaveit din Estonia, locul 14 WTA şi cap de serie numărul 2, şi suedeza Rebecca Peterson, locul 99 WTA.