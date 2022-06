Erdogan îi mai dă o lovitură lui Putin, după ce Turcia a vândut drone Ucrainei: gazul din Marea Neagră îi dă speranțe 'sultanului'

Președintele Recep Erdoğan a anunțat planurile pe care le are cu gazele naturale din Marea Neagră. Anunțul a fost făcut la ceremonia de amplasare și sudare a primei conducte de gaze naturale din Marea Neagră, dar și în contextul în care Turcia vinde drone militare Ucrainei, pe care Kievul le utilizează cu maximă eficiență împotriva soldaților lui Vladimir Putin.

"Vom transfera cele 10 milioane de m³/zi de gaze naturale care vor fi extrase în prima fază în Marea Neagră către rețeaua noastră națională până în primul trimestru al anului 2023. Se speră că zăcământul de gaze naturale de la Sakarya va atinge producția maximă în 2026. Ne propunem să creștem capacitatea noastră zilnică de producție de gaze la 40 de milioane de m³ cu cele 40 de sonde care vor fi deschise în acest câmp”, a spus Erodogan, în cadrul unui discurs rostit la ceremonia de instalare a primei conducte de gaze naturale din Marea Neagră, informează administrația prezidențială turcă.

Liderul Turciei și-a exprimat bucuria de a ajunge la o nouă etapă a gazului din Marea Neagră, cea mai mare explorare de gaze naturale din Turcia: "Am ajuns la o nouă etapă! Dacă vă amintiți, acum doi ani am împărtășit vestea bună că obiectivul nostru era să punem gazele naturale interne în serviciul națiunii noastre până în 2023. De atunci, am lucrat foarte mult. În urma explorării de către Fatih, navele noastre de foraj Yavuz și Kanuni au ajuns, de asemenea, în Marea Neagră. Aceste nave au efectuat operațiunile de completare inferioară și superioară a puțurilor de foraj deschise de Fatih."

Precizând că au fost finalizate prospecțiunile fundului mării și că au fost comandate instrumente a căror livrare ar fi durat mult timp, unele fiind deja livrate, președintele Erdoğan a declarat "Construcția uzinei de prelucrare a gazelor naturale, pentru care am pus piatra de temelie anul trecut, continuă în ritm alert. Nava de foraj Yavuz plasează capul de sondă inteligent și supapele de fund de sondă care vor măsura debitul de gaz în puțurile deschise. Săptămâna trecută, nava care va pune și instala conducta în secțiunea de mică adâncime a sosit. Astăzi punem primele țevi în mare și facem prima sudură."

Precizând că prima sudură în secțiunea de mare adâncime urma să fie făcută în iulie, președintele Erdoğan a declarat "Nu este vorba doar de realizarea lucrărilor maritime. În paralel cu conducta pe care o vom construi la mare adâncime, vom începe și construcția conductei de 211 km pe uscat, care va transporta gazele naturale către rețeaua noastră națională. Odată ce gazul va ajunge pe uscat, va fi procesat și apoi va fi transferat în rețeaua noastră națională cu un anumit nivel de presiune în urma descompunerii. În prima fază a acestui proiect, construim stația de măsurare a gazelor din vestul Mării Negre pentru a măsura gazul care ajunge la Uzina de prelucrare a gazelor naturale și Conducta de gaze naturale din vestul Mării Negre faza 1, cu o lungime de 36 km. Sperăm să finalizăm lucrările de aici până la începutul lunii noiembrie".

Subliniind că Turcia va transfera cele 10 milioane de m³/zi de gaze naturale care vor fi extrase în prima fază în Marea Neagră către rețeaua sa națională până în primul trimestru al anului 2023, președintele Erdoğan a declarat: "Câmpul de gaze naturale Sakarya va atinge, sperăm, producția maximă în 2026. Ne propunem să creștem capacitatea noastră zilnică de producție de gaze la 40 de milioane de m³ cu cele 40 de noi sonde care vor fi deschise în acest câmp. În paralel cu creșterea producției din câmp, vom crește, de asemenea, capacitatea noastră de transport al gazelor naturale."

Context privind dependența de Rusia

Turcia este în continuare foarte dependentă de importuri pentru a-și acoperi necesarul de energie și plătește un preț ridicat, mai ales după invazia Rusiei în Ucraina. Anul trecut, 45 la sută din gazul utilizat în Turcia a provenit din Rusia, iar restul din Iran și Azerbaidjan.

Inflația în țară este de 73,5%, o rată care nu a mai fost văzută din 1998, iar moneda este în cădere liberă - ceea ce face ca costul vieții să fie greu de suportat pentru majoritatea turcilor.

Consumul anual de gaze al Turciei a crescut de la 48 de miliarde de metri cubi în 2020 la 60 de miliarde în 2021 și se așteaptă să ajungă la 62-63 de miliarde în acest an, potrivit cifrelor oficiale.

Turcia sprijină Ucraina

Compania turcă Baykar oferă gratuit armatei ucrainene o dronă Bayraktar TB2, pentru care Lituania a strâns 5 milioane de euro din bani publici, se arată într-o postare a companiei turce pe Twitter. ”Este de necrezut, dar Turcia tocmai a fost de acord doneze Bayraktar-ul pentru care Lituania a strâns bani. Este uimitor! Cu banii adunaţi vom cumpăra muniţia necesară pentru Bayraktar, iar restul de bani va merge în sprijinul Ucrainei. Mulţumim, Türkiye!”, a scris ministrul lituanian al Apărării, Arvidas Anushauskas, pe contul său de Twitter.