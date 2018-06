Escaladare fără precedent! Un europarlamentar PSD amenințat cu moartea de reprezentanți ai USR. S-a lăsat cu plângeri la poliție

Situația politică din România e explozivă. Condamnarea lui Liviu Dragnea cumulat cu dorința anunțată a social-democraților de a trece modificările la Codul Penal și Codul de procedură Penală prin Ordonanță de urgență au dus evenimentele politice la limită. După violențele din Piața Victoriei și de la Palatul Parlamentului dintre jandarmi și contestatarii actualei majorități aflate la putere, lucrurile au trecut la o nouă etapă.

Klaus Iohannis cere PROTESTE MASIVE: 'Să protestăm cu toată fermitatea, dacă se dă OUG'

A venit rândul amenințărilor cu moartea. A pățit-o azi europarlamentarul PSD, Răzvan Popa, care aflat la Conferința de alegeri a organizației municipale a PSD Brașov, a fost amenințat cu moartea de protestatari ai USR aflați în fața clădirii în care se desfășura adunarea. In filmarea video pot fi auzite mai multe persoane care înconjoară mașina europarlamentarului Răzvan Popa și îi strigă că va fi căutat acasă și numeroase injurii.

Contactat de stiripesurse.ro europarlamentarul Răzvan Popa a declarat că a depus deja plângere la Poliție pentru amenințare împotriva celor care l-au amenințat și înjurat.

”Este revoltător ce se întâmplă. Trăim într-un stat de drept și fiecare cetățean indiferent cum se numește trebuie să se simtă în siguranță, acasă sau pe stradă. El și familia lui. Astăzi am fost calomniat, urmărit și amenințat că o să fiu căutat acasă, o amenințare directă din partea unui protestatar USR care nu e de acord cu opțiunea mea politică. Pentru ce? Pentru o opțiune politică! Așa ceva nu mai are legătură nici cu democrația și nici cu libertatea de exprimare. Totul are o limită....iar aceste practici extremiste nu pot fi acceptate. Astăzi mi s-a întâmplat mie, mâine i se poate întâmpla oricui, și poate și mai grav, cu care acești indivizi nu sunt de acord. Democrația înseamnă vot și respectarea legilor.

De același tratament au avut parte atât colegii mei, Marius Dunca, Roxana Mînzatu, liderii PSD Brasov, dar și membrii simpli de partid care au fost jigniți și injurati. Totul s-a întâmplat astăzi, după alegerile pentru conducerea Organizației Municipale a PSD Brașov.

Deși au recurs la jigniri și amenințări, gesturi ce nu au nicio legătură cu lumea normală, filmarea a fost ștearsă de pe contul USR Brașov si a reprezentantului Codruț Bucur. Dar rămâne totuși proba pentru infracțiunea de amenințare!”, susține europarlamentarul PSD care postează și filmul doveditor al celor relatate.