Este o dezamăgire imensă, spune Low, după înfrânegrea cu Anglia

Selecţionerul Germaniei, Joachim Low, s-a arătat dezamăgit de înfrângerea suferită în faţa Angliei, în optimile de finală ale Euro-2020, potrivit news.ro.

"Este dificil de analizat, este înainte de toate o dezamăgire imensă. Speram la mai bine, aveam încredere în această echipă. În acest tip de meciuri este important să concretizezi puţinele ocazii care se creează.

Thomas Muller şi Timo Werner au avut două şi nu au marcat. Dar nu poţi da vina pe nimeni. În vestiar, e o tăcere mormântală, toţi jucătorii sunt teribil de dezamăgiţi, şi eu la fel.

S-a simţit din start că va fi un joc de răbdare. Niciuna dintre cele două echipe nu a vrut să-şi asume prea multe riscuri, trebuia să ne aşteptăm că vor fi puţine ocazii. Englezii au marcat, cred, la prima lor ocazie.

Dacă Thomas (n.r. - Muller) ar fi marcat la ocazia lui (n.r. - a scăpat singur cu portarul), am fi revenit la egalitate, 1-1. Ne-a lipsit sângele rece în faţa porţii, experienţa în anumite situaţii, maturitatea uneori. Calitatea, psihicul şi starea de spirit nu lipsesc, dar nu am ştiut să fim acolo până la final, aşa că am fost pedepsiţi. (n.r. - cu ce rămâne după 15 ani pe banca Germaniei)

Cu o mulţime de lucruri pozitive. Am început ca secund la Cupa Mondială din 2006, din Germania, apoi am obţinut titlul mondial, în 2014, Cupa Confederaţiilor, în 2017, cu o echipă tânără.

După 2018 (n.r. - eliminare în faza grupelor în Rusia), am trecut prin momente dificile, dar, în ciuda a toate, aceşti trei ani m-au învăţat multe. Ce va rămâne, mai presus de orice, sunt toate aceste momente cu băieţii, indiferent de victorii sau înfrângeri, cu care am legat legături puternice, am trăit momente de neuitat, care au devenit foarte importante în viaţa mea. Jucători, staff-ul meu...

Dezamăgirea acestui turneu final va rămâne o vreme, nu poate fi digerată în câteva zile, dar sunt sigur că în timp îmi vor rămâne multe amintiri pozitive. (n.r. - cum vede viitorul naţionalei şi al lui) Avem jucători tineri, care vor învăţa din această experienţă, care vor progresa semnificativ în următorii doi sau trei ani, iar Euro 2024 (n.r. - organizat în Germania) va fi vârful carierei lor.

Ne putem aştepta la lucruri grozave de la ei. Joshua Kimmich şi Leon Goretzka sunt deja lideri în această echipă, fiind capabili să o conducă în anii următori.

Cât mă priveşte pe mine, nu am luat încă nicio decizie. După cincisprezece ani de responsabilităţi, îmi va face bine să mă relaxez puţin şi să acumulez o nouă energie.

Dar, pentru moment, nu am un plan concret. Nu vorbesc despre retragere, trebuie doar să fac o pauză emoţională, să fac un pas înapoi. Voi avea nevoie de acel timp, dar atunci vor exista cu siguranţă lucruri interesante pentru mine", a spus tehnicianul de 61 de ani, potrivit lequipe.fr.

Low şi-a anunţat înainte de turneul final al CE decizia de a nu mai continua la conducerea naţionalei Germaniei. Federaţia germană a ales deja înlocuitorul lui, pe Hansi Flick, fostul antrenor al echipei Bayern Munchen.

Anglia s-a calificat în sferturile de finală ale Euro-2020, după ce a învins, marţi, pe Stadionul Wembley, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Germaniei, în optimi.

Au marcat: Sterling '75, Kane '86.

Anglia va juca în sferturi cu Ucraina, la 3 iulie, la Roma.