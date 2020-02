'Eşti o ruşine pentru ţara mea', îi transmite cântăreţul roc Neil Yound preşedintelui Donald Trump

Cântăreţul rock Neil Young, proaspăt cetăţean american, îndeamnă electoratul să-l voteze pe Bernie Sanders, candidatul democraţilor la alegerile prezindenţiale din noiembrie, afirmând că Donald Trump este "o ruşine" pentru ţara sa, scrie AFP, citată de news.ro.

Într-o scrisoare deschisă pe site-ul său, cântăreţul a criticat distrugerea de către preşedintele american a "resurselor noastre naturale, a mediului şi a relaţiilor cu prietenii noştri din lumea întreagă".

"Eşti o ruşine pentru ţara mea", a scris el. "Nu judec persoanele care te-au votat. Susţin dreptul lor de a se exprima, chiar dacă au fost minţiţi şi au crezut acele minciuni, sunt adevăraţi americani", a adăugat muzicianul în vârstă de 74 de ani.

Rockerul canadian, care a trăit în Statele Unite mai multe decenii, a primit cetăţenia americană anul acesta cu scopul, în special, de a putea vota la viitoarele alegeri prezidenţiale.

În scrisoarea sa, Young a solicitat sprijin pentru candidatul democrat Bernie Sanders, estimând că el caută "să protejeze direct viitorul copiilor noştri".

Muzicianul a criticat şi folosirea de către Donald Trump a cântecelor sale la mitingurile electorale, recunoscând totodată că nu se poate face nimic pentru a-l împiedica.

"De fiecare dată când "Keep on Rockin' in the Free World" sau o altă melodie de-ale mele este cântată la mitigurile tale, sper să-mi auzi vocea. Aminteşte-ţi că este vocea unui cetăţean american care îşi plăteşte impozitele şi care nu te susţine", a insistat el.

Preşedintele american şi-a exprimat în trecut admiraţia pentru muzica lui Neil Young. "Am ascultat muzica lui ani la rând", spunea miliardarul republican în 2008 pentru revista Rolling Stone.

Cu 40 de discuri de studio la activ, legenda rockului a lansat în octombrie 2019 cel mai recent album intitulat "Colorado", un manifest pentru protejarea climatului.