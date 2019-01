Eugen Tomac, la 5 ani de PMP: este ca un măr de 5 ani, care se pregătește să intre pe rod

Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, marți seară, cu ocazia împlinirii a cinci ani de când partidul a fost înființat, că formațiunea, înființată pentru a duce mai departe proiectele lui Traian Băsescu, este în prezent ca un măr, urmând să intre pe rod.

”Nicicând nu am fost mai încrezător în succesul Partidul Mişcarea Populară decât astăzi, când PMP împlinește 5 ani de existență. Din multe perspective, evoluția unui partid seamănă cu cea a unui pom fructifer. PMP este astăzi ca un măr de 5 ani, care se pregătește să intre pe rod. Îmi amintesc cu emoție ziua înregistrării PMP în Registrul partidelor politice, ca și cum ar fi fost ieri. Am participat la fiecare moment important din viața partidului și am încercat să am grijă de el, la fel cum am grijă de propriii mei copii”, a scris pe Facbook Eugen Tomac.

El a mai spus că încă început formațiunea a avut o direcție, o misiune - aceea de a duce mai departe proiectele lui Traian Băsescu.

”Nu ne-am pierdut niciodată fiindcă mereu am avut un far călăuzitor. Pe parcursul celor 5 ani de activitate, în PMP am trăit tot felul de experiențe, puternice și memorabile, care m-au făcut să devin mai înțelept și m-au pregătit pentru mari provocări. Nu regret nimic și oricând aș lua-o de la început pe același drum. Pentru mine, povestea PMP este povestea unui vis devenit realitate. Mi-am dorit mereu să fiu parte a unei echipe care face lucruri importante și relevante pentru oameni și pentru țară. E ca și cum am vorbi de un măr sănătos și gustos într-un pom cu crengile împovărate de rod. În acest moment aniversar, vreau să le mulțumesc pentru ceea ce suntem colegilor din PMP și cetățenilor care ne-au investit cu speranțe”, a adăugat liderul PMP.