Europa trebuie să moară

EUROPA TREBUIE SA MOARA

Europa nu are voie sa scape. S-au depus atatea eforturi ca America sa se puna de acord cu Rusia si China pentru resetarea lumii, incat este si pacat sa se trezeasca vreun birocrat cretin de la Bruxelles. Marea Europa trebuie sa se faca praf in numele Ucrainei. Faptul ca aceasta tara nu este nici in Nato, nici in UE, sunt doar niste mici detalii pe care nu are rost sa insisti. Deglobalizarea avanseaza rapid, fiecare mare putere avand o foaie de parcurs pentru asigurarea securitatii lanturilor de productie, energiei si bunurilor de consum. Restul statelor mai putin dezvoltate asista buimace, rugandu-se la o minune.

Tot ceea ce vedeti este o lectie scoala predata lumii de America. Acest stat fara istorie, care a unit “texanii” din rulote in numele unui viitor comun, isi face teza de doctorat in cinism geopolitic. Putin este realmente buimacit de cat de prosti au devenit europenii, in timp ce Blinken se da cu apa pe fata pentru a fi sigur ca nu viseaza. Sa faci zob competitivitatea industriei germane in cateva luni, sa pui cu botul pe labe Franta si Italia este fara indoiala o opera de arta. Sa aduci dolarul peste euro si sa vinzi armament cu duiumul tuturor statelor este la fel de neverosimil.

In aceste zile observam cu usurinta ca este ordin pe unitate ca sezonul Netflix sa continue. America a simtit ca UE nu mai inghite sceneta cu Zelenski si a decis sa puna niste carbuni pe foc. Peste noapte s-a animat teatrul de razboi, se dau lupte grele prin gari si sate pentru ca liderii europeni sa nu cumva sa indrazneasca sa se trezeasca din prostie. Odata inceputa distrugerea economica, nimeni nu trebuie sa faca vreo greseala. Nu stiu daca realizezi, dar marea Germanie a ajuns sa se roage de gaz prin Europa, asa cum se rugau refugiatii pentru un cort ca sa nu inghete de frig.

Orice om care stie sa adune cateva cifre, realizeaza cu usurinta ca nu avem gaz pentru Europa. Nu exista aceasta cantitate disponibila pe piata, toate discutiile legate de LNG sau resurse de gaz din Norvegia si Azerbaijan sunt doar povesti ametitoare, nimeni nu poate inlocui in cateva luni 155 de miliarde de metri cubi, atat cat importa UE din Rusia in 2021. Aceasta iarna o vom pacali cu ce avem ca stocuri prin depozite, dar la anul lucurile devin sinucigase pentru europeni. Industria germana este condamnata prin lipsa de resursa si pret. Nu stiu ce este in mintea lui Scholz, dar sincer ar trebui sa inceapa niste audiente prelungite pe la Merkel.

Ajunsi in acest punct, nu vad decat doua posibilitati: fie Europa va capota sub imbecilitatea patentata de Bruxelles, fie serviciile de informatii germane si franceze se vor trezi si ne vor regiza o serie de proteste in aceasta toamna. De ce este nevoie de revolutii mascarada? Pentru ca marii lideri europeni sa poata sa justifice o schimbare de optica fata de Rusia. Au vorbit atatea prostii si ne-au impuiat capul cu atatea lozinci, incat astazi nu mai pot iesi din aceasta situatie cu fata curata. Numai un soc social puternic poate justifica o schimbare a politicii europenii si o foaie de parcurs pentru incheierea conflictului din Ucraina.

Merkel a fost si ea in aceasta capcana in 2014, dar a reusit sa evite rapid escaladarea situatiei. Respectul reciproc in relatia cu Putin a facilitat asezarea tuturor la masa discutiilor si lucrurile s-au transat rapid. S-a semnat acordul de la Minsk, pe care nimeni nu l-a respectat si nu avea de gand sa il respecte. Doar ca acel pas a dus la incheierea urgenta a mascaradei si lucrurile au revenit la normal. Numai hashtagii care au dormit in carucioare la Rambo pot crede ca razboiul se poate incheia pe front. Doar influencerul Nato ne poate trage cu compasul linii de front imaginare prin sate, in timp ce combinatele si topitoriile se inchid pe banda rulanta in Europa. Ceea ce vedem astazi este doar ingroparea cu manta a Europei si lupta pentru supravietuire a lui Zelenski, care nu mai este sigur de viitorul lui in vilele din Italia.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App