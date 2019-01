Europarlamentar PSD, scrisoare către liderii PE: cere DEMISIA eurodeputatului Elmar Brok, după atacurile la adresa României

Europarlamentarul german, Elmar Brok, a criticat extrem de dur România și a amenințat țara noastră că se poate activa Articolul 7 pentru țara noastră. În replică, europarlamentarul PSD, Emilian Pavel, a transmis o scrisoare către liderii Parlamentului European prin care cere sancțiuni pentru Brok și îi cere demisia acestuia.

Citește și: PSD, atac FRONTAL la adresa lui Mugur Isărescu: solicitare IMPERATIVĂ pentru guvernatorul BNR

”Într-un mesaj transmis în această dimineață conducerii Parlamentului European și tuturor celorlalți 750 de membri ai acestui for, am cerut în mod imperativ demisia deputatului european de dreapta Elmar Brok.

În România, acesta s-a remarcat în ultima vreme prin ieșiri și amenințări halucinante la adresa țării noastre, fondate pe nimic altceva decât dorința popularilor europeni de a submina și distruge orice guvern de stânga din Uniunea Europeană.

Dar în vreme ce pentru România și aleșii ei, Elmar Brok se erija în arbitru, etalon și judecător moral, acesta făcea bani buni, într-un mod josnic, taxând delegațiile pe care LE INVITA să viziteze Parlamentul European DAR și decontând în același timp subvenția primită de la instituție tocmai în acest scop! Datele publice arată nu doar că banii primiți de la Parlamentul European erau mai mult decât suficienți, dar și că europarlamentarul german dosea sumele extorcate de la vizitatorii săi în tot felul de conturi.

În condițiile în care un parlamentar român, de exemplu, nu se poate constitui nici măcar ca și PFA sau producător agricol, Elmar Brok a funcționat aproape un deceniu ca și un quasi-lobbist al unui concern german, încasând 5.000 de Euro pe lună, pe lângă salariul și mai mare, dată fiind vechimea, încasat de la Parlamentul European. Acesta este doar un exemplu, lista contractelor sale fiind mult mai lungă.

Acest om nu are ce să caute în niciun parlament și nu are cum să judece, nu are cum să emită opinii credibile, nu are cum să fie luat în seamă din moment ce se dovedește și hoț și lacom și mincinos.

Trebuie să ne uităm mereu cu multă, multă atenție la cine ce spune despre noi pentru că toți acești oameni, să le spunem, care clamează că ne vor binele, nu își văd de fapt decât propriul interes. Date fiind aranjamentele sale financiare cu tot felul de corporații, inclusiv de presă, nu pot decât să mă întreb cine și cu cât l-a plătit pe Brok ca sa decredibilizeze România.

Încă o dată, Elmar Brok trebuie dat imediat afară din Parlamentul European. El este o rușine pentru Uniunea Europeană.”, arată Emilian Pavel.