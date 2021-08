Europarlamentul Cristian Terheș, semnal de alarmă cu privire la 'pașii urmați de neomarxiști': 'De la naziști până în prezent e fără precedent acest lucru'

Europarlamentul Cristian Terheș (PNȚCD) avertizează că „pașii urmați de neomarxiști” urmăresc să le ia europenilor și românilor inclusiv dreptul fundamental la viață. Acesta susține că prin tot felul de inițiative legislative europenii și românii sunt transformați în sclavi și iobagi, fără drepturi și libertăți, oferind ca exemplu limitările impuse prin certificatul verde și transformarea avortului într-un drept fundamental. În opinia lui Terheș, PNL și USR sunt reprezentanții locali ai planurilor neomarxiștilor la nivel european.

„Explic si arat concret, de circa un an, cum neomarxistii promoveaza la nivel european si in Romania, prin PNL si USR, fel si fel de initiative legislative care efectiv ii deposedeaza pe oameni de drepturi si libertati fundamentale, transformandu-i in sclavi si iobagi fara drepturi si libertati, ce sunt buni pentru stat sau corporatii doar atata vreme cat muncesc si platesc taxe. Cresterea varstei de pensionare sau a preturilor, ceea ce-i va face pe oameni sa munceasca mai mult, face parte din acest plan.

Ce se intampla insa cu indivizii care ajung la o varsta si, nu doar ca nu mai produc pentru stat si corporatii, dar devin o cheltuiala/povara pentru stat sau companiile de asigurari? Vor fi ajutati sa se sinucida sau sa fie omorati prin eutanasiere.

Poate vi se pare exagerat ceea ce spun, insa, daca cititi istoria terorii marxiste si fasciste din secolul XX, puteti usor identifica aceleasi tendinte si azi. Diferenta acum e ca se actioneaza pas cu pas in timp, si nu dintr-o data, ca inainte. Pentru a va convinge, va arat cativa pasi doar din ultima perioada:

PASUL 1. Prin certificatul digital si conditionarea exercitarii libertatii de circulatie de vaccin li s-a luat oamenilor dreptul de a dispune asupra propriului lor corp

Tratatele si conventiile internationale de dupa al Doilea Razboi Mondial garanteaza tuturor oamenilor dreptul absolut asupra propriului corp si dreptul la integritatea corporala. Adica, nimeni din afara ta nu poate decide ce sa ingerezi sau cu ce sa fii injectat, daca tu nu vrei sa o faci. Statele care au ratificat aceste documente s-au obligat sa garanteze pozitiv acest drept fundamental al omului.

S-a prevazut acest lucru in Declaratia Universala a Drepturilor Omului, Conventia de la Oviedo si altele tocmai pentru a evita situatia din al Doilea Razboi Mondial, cand nazistii au facut efectiv teste medicale pe cei inchisi in lagare.

Odata cu aprobarea de catre institutiile europene a Regulamentului privind certificatul verde digital si, implicit, conditionarea exercitarii libertatii de circulatie de vaccin, s-a ajuns in Europa, azi, ca oamenii, pe baza votului unei majoritati politice vremelnice, sa nu mai poata dispune absolut asupra propriului lor corp.

De la nazisti pana in prezent e fara precedent acest lucru in Europa.

PASUL 2: Prin Raportul Matic dreptul la viata a devenit un drept relativ, avand prioritate dreptul altuia de a alege sa ia viata unei alte persoane

Am explicat in postarile si live-urile referitoare la Raportul Matic ca, prin considerarea in acel raport a avortului ca un "drept fundamental al omului", inseamna a rasturna piramida valorilor drepturilor si libertatilor fundamentale, a carei baza sta pe dreptul la viata.

Doar un om viu are drepturi si libertati fundamentale, pentru ca doar el are si capacitate de folosinta, adica aptitudinea de a avea drepturi si obligatii. Un om mort nu are nici drepturi si nici obligatii.

Dupa ce s-a creat precedentul ca, in urma unui vot politic, oamenii nu mai pot ei insisi dispune cum doresc asupra propriului lor corp, acum, tot prin vot politic, s-a decis ca dreptul de a alege al cuiva sa ia viata unei alte persoane are intaietate in fata dreptului persoanei din urma de a trai.

PASUL 3: Legalizarea peste tot a eutanasiei si sinuciderii asistate

Sinuciderea asistata este procedeul prin care o persoana este ajutata sa se sinucida.

Eutanasia este procedura prin care viata unei persoane este curmata in urma dorintei persoanei eutanasiate sau al deciziilor altor persoane (judecatori, doctori, familie etc).

Posibilitatea legala de a curma viata unui om s-a introdus initial sub pretextul "salvarii" omului de suferinta sa, daca nu mai avea posibilitatea de vindecare. Odata creata posibilitatea, aceasta s-a extins si se tot extinde si la alte situatii, in timp ce conditiile scad.

De la cei suferinzi fara posibilitatea de vindecare s-a mers la cei suferinzi, apoi la cei mai saraci, care nu mai au bani de tratament medical, apoi la cei batrani. Toate datele statistice arata ca cea mai mare cheltuiala a statului si a firmelor de asigurari de sanatate este cu cei batrani (deoarece acestia consuma resurse dar nu mai produc), prin urmare sunt tot mai multe cazuri de curmari de vieti pe motiv ca persoanele respective sunt o povara.

O astfel de extindere a eutanasiei si sinuciderii asistate la tot mai multe cazuri se poate vedea in Olanda.

Olanda a fost prima tara care a introdus in lege eutanasia si sinuciderea asistata in 2001, care au intrat in efect in 2002. Initial conditiile erau foarte stricte, doar la cazurile de suferinzi fara posibilitatea de vindecare. De atunci conditiile s-au diminuat si situatiile s-au extins, ajungandu-se sa se practice tot mai mult.

In 2016, de exemplu, 4% din cazurile de deces din Olanda erau in urma eutanasiei si/sau sinuciderii asistate.

In octombrie 2016, intr-o scrisoare adresata Parlamentului, ministrul sanatatii olandez de atunci a cerut ca situatiile in care sa se faca eutanasie sau sinucidere asistata sa se extinda si la cei care considera ca "si-au implinit viata".

Cei care "considera ca si-au implinit viata, trebuie, sub criterii stricte, sa li se permita sa-si incheie viata intr-o maniera care sa fie demna pentru ei", a scris ministerul sanatatii olandez. [1]

In 2020 un deputat olandez a depus un proiect de lege prin care sa se permita eutanasierea sau sinuciderea asistata a celor care considera ca "si-au implinit viata". [2] Cei mai multi dintre acestia sunt batrani.

Doua partide crestine, insa, care sunt parte a coalitiei de guvernare din Olanda se opun acestei initiative, astfel ca aceasta e blocata, insa propunerea exista. Unul dintre cele doua partide e si ChristenUnie, care e afiliat ECPM, unde este membru si PNTCD.

In 2020 guvernul olandez a mers mai departe, sustinand eutanasierea si a copiilor sub 12 ani.

Odata precedentul creat prin cele expuse in PASUL 1 si PASUL 2, directia promovata de neomarxisti de sustinere a eutanasiei si sinuciderii asistate, cum vedem ca se intampla in Olanda, se va impune si la nivelul Uniunii Europene.

Avand deja precedentul creat, de a nu mai putea dispune asupra propriului tau corp, se va ajunge sa nu mai poti dispune nici asupra propriei vieti.

Credeti ca e exagerat ceea ce va spun? Meditati la ce se intampla si priviti in perspectiva. Va spun ca in Parlamentul European a fost un vot pe un amendament privind protejarea vietii pana la moartea naturala si a cazut la vot, inclusiv cu votul multor romani.

Care e solutia? Sa votati partide care promoveaza valorile crestine si socotesc viata ca cel mai mare dar dat de Dumnezeu”, scrie Cristian Terheș pe Facebook.