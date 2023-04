Europavox Festival Bucharest - Artişti din şapte ţări concertează la Control Club, pe 5 şi 6 aprilie

Just Mustard, una dintre cele mai promiţătoare trupe rock din Irlanda, cvartetul indie pop Hater (Suedia), rockerii experimentali MNNQNS (Franţa), multi-instrumentistul Theodore (Grecia), artistul soul Bobby Oroza (Finlanda) şi apreciatul duo jazz Svaneborg Kardyb (Danemarca), alături de artiştii din România, Mischa Blanos şi D.E.N.I.S. vor cânta, miercuri şi joi, la Control Club, în cadrul Europavox Festival Bucharest, potrivit news.ro.

Din 2006, Europavox este un proiect cultural ce îşi propune să promoveze diversitatea scenei muzicale europene, atât prin platforma Europavox.com, cât şi prin numeroase evenimente organizate anual în şapte ţări europene (Austria, Belgia, Croaţia, Franţa, Italia, Lituania şi România). Rezultatul este o călătorie electică printr-o varietate de stiluri muzicale, o explorare a universului artiştilor emergenţi din Europa.

De la înfiinţarea sa, în 2008, Control Club a găzduit mii de concerte cu trupe româneşti şi străine, din noul val şi legendare, fiind considerat unul dintre cei mai importanţi promotori ai muzicii live şi culturii alternative, din Bucureşti şi din ţară. Recent, Control Club s-a alăturat unei reţele europene de live music venues din care mai fac parte: Le Botanique (Bruxelles), Estragon Club (Bologna), INmusic (Zagreb), Loftas (Vilnius) şi WUK (Viena), cu scopul de a susţine mobilitatea artiştilor europeni emergenţi şi de a oferi amatorilor de muzică experienţe concertistice inedite, în cadrul evenimentelor Europavox.

Concertele vor începe de la ora 19.00.

Biletele sunt disponibile online pe Eventbook.ro şi în reţeaua Eventbook, la preţul de 65 de lei. Un număr limitat de abonamente, valabile pentru ambele zile de festival, sunt disponibile la preţul de 100 de lei.

În cadrul Europavox Festival Bucharest, Institutul Francez şi Europavox prezintă, miercuri, “What’s next for European music?”, o zi dedicată întâlnirilor cu profesionişti din industria muzicală, workshop-uri şi mese rotunde. Joi va fi organizat un workshop de mobilitate culturală - oportunităţi de finanţare, susţinut de Marie Fol, board member On the Move. Evenimentele sunt gratuite, iar accesul se face pe bază de înregistrare: invitation@institutfrancais.ro. Program şi informaţii pe europavox.com, institutfrancais.ro şi control-club.ro.

Europavox Festival Bucharest are loc în cadrul Proiectului Europavox 2020 - 2024, co-finanţat de Comisia Europeană.