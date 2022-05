Evusheld de la AstraZeneca își păstrează acțiunea neutralizantă împotriva variantelor Omicron BA.4 și BA.5, conform unui nou studiu al Universității Oxford

Date cu privire la acțiunea neutralizantă in vitro demostrată de Evusheld împotriva variantelor emergente de Omicron care determină îngrijorare

Evusheld, produs de AstraZeneca, (tixagevimab and cilgavimab, cunoscut anterior AZD7442) își păstrează acțiunea neutralizantă împotriva variantelor emergente Omicron BA.4 și BA.5, conform noilor date preclinice de evaluare de către Universitatea din Oxford.1

Rezultatele obținute au fost raportate online pe platforma bioRxiv.

Aceste rezultate sunt în concordanță cu datele anterioare obținute în mai multe studii care arată că Evusheld păstrează o activitate neutralizantă puternică împotriva Omicron BA.2, varianta circulantă dominantă curent, neutralizând, în același timp, toate variantele testate până în prezent.2-6

Variantele SARS-Cov-2 circulante anterior s-au răspândit în tipare similare astfel încât este posibil ca BA.4 si BA.5, care sunt acum variantele dominante în Africa, să se răspândească la nivel global urmând același tipar ca BA.26. BA.4 și BA.5 au secvențe identice ale proteinei S și par să fi evoluat din BA.21.

John L. Perez, MD, MBA, MA, Vicepreședinte, Coordonator al deprtamentului de Dezvoltare în Stadii Avansate, Vaccinuri și Terapii Imunologice, AstraZeneca a declarat: “Prin combinarea a doi anticorpi cu acțiuni diferite și complementare împotriva SARS-CoV-2, Evusheld a fost dezvoltat încă de la început pentru a combate virusul răspunzător de infecția COVID-19 și pentru a-și păstra eficacitatea neutralizantă în condițiile capacității acestui virus de a genera rapid, prin mutații, noi variante.

Aceste rezultate noi demonstrează încă o dată că Evusheld este o soluție importantă pentru protecția populațiilor vulnerabile cum ar fi pacienții imunocompromiși care nu dezvoltă un răspuns imun adecvat la vaccinurile împotriva COVID-19 și sunt la risc de a face forme severe de boală”.

Aproape 2% din populația lumii este considerată a avea un risc ridicat de răspuns inadecvat la vaccinarea împotriva COVID-19 și care poate, în mod particular, să beneficieze de protecția dată de profilaxia pre-expunere cu Evusheld7,8. Această populație include persoanele care sunt imunodeprimate, cum ar fi cei cu afectiuni maligne sau pacienții cu transplant sau orice persoană care urmeaza tratament cu medicamente imunosupresoare3. Persoanele cu risc crescut de expunere la virusul SARS-CoV-2 ar putea beneficia și de protecție cu Evusheld9. Noi dovezi indică faptul că protecția populațiilor vulnerabile împotriva îmbolnăvirii de COVID-19 poate contribui la prevenția evoluției virale care este un factor important în emergența de noi variante.10

