Experiența unui medic la ușa ministrului Sănătății: Am așteptat în frig o oră jumătate

Un medic din Craiova,care susține că a adunat 2.000 de semnături pentru ca gărzile să fie recunoscute ca vechime, povestește cum a mers la București la o întâlnire cu ministrul Sănătății, care nu a mai venit.”Ce poate determina un ministru să ne cheme de la sute de km și să nu vină?”,se întreabă ea, conform Mediafax.

Medicul Livia Davidescu alături de două colege a povestit pe Facebook experiența trăită.

"Sunt atât de obosită încât, pur si simplu, nu pot să înlătur din capul meu întrebarea obsesivă . Ce poate determina un ministru să ne cheme de la câteva sute de kilometri și apoi să nu te mai primească? Ce motivație interioară sau ce factor exterior poate declanșa această reacție? Aceasta încîălcare (fără precedent, zice-se) a protocolului și politeței? Încerc să găsesc o explicație în textul memoriului, pe care din fericire l-am înregistrat la secretariat prin bunăvoința domnilor secretari de acolo. Niște tineri de toată isprava, care au făcut tot posibilul să ne facă așteptarea mai plauzibilă. Au încercat până în cea din urmă clipă să ne rețină.. să ne explice că doamna ministru a revenit la serviciu abia azi. Nu prea pricep ei ce e cu noi, căci memoriul are atașată lista de 2000 de aderenți (...)”, scrie mdicul.

Potrivit postării, după ora 17, ora stabilită cu ministrul Sănătății pentru întâlnire, ”clipele au trecut cumplit de greu”: ”Dacă ar fi răspuns la mesaje, dacă ar fi trimis pe cineva, dacă ar fi dat măcar un semn, cât de mic, probabil ar fi trecut mai ușor!! Și dacă ar fi avut o anticameră în care să putem aștepta, nu holul ăla absolut sinistru, nezugrăvit de zeci de ani, în care frigul te cuprinde după primele cinci minute de așteptare..e de fapt casa scărilor...nu e un hol. Ni se spune că trebuie să avem răbdare.. alții bântuie pe aici de ore bune. Singura alinare sunt cele două colege ce au dorit să fie alături de mine, aici..deși amândouă ar fi avut, cu siguranță, ceva mai bun de făcut..mă uit la ele cum tremură, din solidaritate, lângă mine..e prima dată când le văd în realitate”.

Medicul Livia Davidescu scrie că cele două colege ale ei au vut să plece după prima jumătate de oră de așteptare și de tăcere.

”Le înțeleg..e absolut umilitor ce se întâmplă. Dar avem o datorie față de cei 2.000 de medici ce au semnat ca gărzile sa fie vechime. Eu una nu vreau să plec..chiar nu vreau..de va fi să stau până la 12 în minister, tot o să vreau să o văd pe Doamna Ministru. Din solidaritate, acceptă ... iar minutele trec greu, căci afară s-a întunecat, iar frigul e din ce în ce mai intens..deja a trecut o oră.. niciun mesaj, nicio vorbă! Nici măcar nu pot gândi.. aș fi vrut să o văd în alte condiții. Nu așa, aproape în șoc hipotermic și cu simptome clare de hipoglicemie! Le gonesc acum eu pe fete..dar nu vor să plece. Au rămas pentru mine și pentru cei 2.000 de colegi. Mai trece o jumătate de oră.. ca un fulger, îmi trece prin cap că ultimul tren nu știu când pleacă..nu pot rămâne ..pacienții sunt programați de vreo 3 luni!! (...) Mai am o oră până la tren..trebuie să plec!", a scris Livia Davidescu

Medicul a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, că întâlnirea fusese stabilită pentru ora 16.30, dar ministrul Sorina Pintea nu a mai răspuns la telefon și nici nu a mai venit la întâlnire. De aceea, împreună cu două colege de la Craiova a fost nevoită să aștepte în frig timp de o oră și jumătate.

”Deși a spus că va veni la întâlnire, ministrul nu a mai apărut. Am așteptat în frig cam o oră jumătate. După care am fost nevoite să plecăm, pentru că aveam tren. Îmi asum ce am scris. Și eu, și colegele mele", a declarat medicul din Craiova.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Oana Grigore, a declarat pentru MEDIAFAX că nu știe dacă cei trei medici aveau o întâlnire cu Sorina Pintea.

”Doamnele au fost ieri, au fost trei doamne doctorițe. Au depus un document la cabinetul Ministrului Sănătății, cu 1.000 de semnături și el a fost dat în lucru Direcției de specialitate. Deja este dat în lucru. Nu știu dacă a fost o întâlnire sau trebuia să fie o întâlnire. (...) Nu știu dacă aveau sau nu întâlnire cu doamna ministru. Doamna ministru a fost într-o delegație oficială, de la ora 11.00 a coborât din avion și s-a dus direct la ședința de Guvern, după care a venit direct în conferință de presă. Nu știu dacă doamnele au avut sau nu întrevedere cu doamna ministru. (...) Nu știu dacă dânsele au avut solicitare pentru întrevedere cu doamna ministru”, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății.