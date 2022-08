Explozii la un depozit de artificii dintr-un mall din Armenia. O persoană a murit, altele sunt rănite / VIDEO

Un depozit de artificii dintr-un centru comercial din Armenia a sărit în aer, provocând moartea unei persoane, potrivit Reuters, scrie Mediafax.

Două explozii s-au produs duminică într-un depozit de artificii dintr-un centru comercial din capitala armeană Erevan.

Deflagrația a provocat moartea unei persoane și rănirea a cel puțin 20 de persoane, au anunțat agențiile de presă din Rusia care au citat Ministerul armean pentru situații de urgență.

Imaginile de la fața locului arată un fum gros de culoare gri ridicându-se deasupra unei clădiri. În urma exploziei, oamenii au fugit de la mall.

#BREAKING | Strong explosion hits large market in #Armenia's capital, setting off fire and trapping people under rubble.



‘Victims’ reported after explosion in Armenia's capital Yerevan, according to officials. pic.twitter.com/tD7BRmhxs1