Facultatea de Jurnalism: Au fost ocupate toate locurile la învăţământul cu frecvenţă, în sesiunea iulie

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii Bucureşti a ocupat toate locurile scoase la concursul de admitere licenţă la învăţământul cu frecvenţă sesiunea iulie 2020.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES , în urma acestei sesiuni la concursul de admitere licenţă pentru locurile la buget şi taxă au fost ocupate toate locurile la toate specializările astfel:* la specializarea Jurnalism au fost ocupate 130 de locuri, dintre care 51 la buget şi 79 la taxă;* la specializarea Comunicare şi relaţii publice s-au ocupat 120 de locuri, dintre care 45 la buget şi 75 de locuri la taxă;* la specializarea Publicitate s-au ocupat 74 de locuri scoase la concurs, dintre care 23 la buget şi 51 la taxă."A fost prima oară în istoria FJSC când am luat în considerare la concursul de admitere nota de la Bacalaureat. Am păstrat totuşi un examen sub forma unui eseu motivaţional, în care am testat calităţile candidaţilor", a precizat decanul facultăţii, conf. univ. dr. Antonio Momoc, citat în comunicat.La învăţământ la distanţă s-au ocupat 37 de locuri la specializarea Comunicare şi relaţii publice - ID, 20 de locuri la Jurnalism - ID, 19 locuri la specializarea Publicitate - ID.FJSC va organiza sesiune de admitere la nivel licenţă în luna septembrie pentru 38 de locuri la Comunicare şi relaţii publice - ID, 30 de locuri la Jurnalism - ID, 31 de locuri la Publicitate - ID."Cel mai probabil din octombrie vom relua cursurile într-un sistem hibrid: cursuri teoretice cu predare online şi activităţi practice în grupe mici în laborator (radio, televiziune, PR& publicitate)", precizează comunicatul.