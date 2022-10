Femeie deposedată de 18.000 de euro prin metoda 'Accidentul'

"Victima a relatat că la data de 10 octombrie a.c., în jurul orei 12,00, a fost apelată pe telefonul fix de un bărbat care a pretins că este fiul său şi care, sub pretextul că a suferit un accident la coloana vertebrală, i-a cerut 16.000 euro necesari unei intervenţii chirurgicale de urgenţă. Ulterior, la telefon s-a prezentat un bărbat care a pretins că este medic şi care i-a solicitat să îi remită suma de bani necesară operaţiei. La scurt timp, la locuinţei femeii s-a prezentat o persoană de sex masculin, prezentându-se ca fiind 'asistent medical', căreia aceasta i-a înmânat aproximativ 90.000 de lei", se arată în comunicatul IPJ Sibiu.Potrivit sursei citate, femeia înşelată are 67 de ani şi locuieşte în municipiul Sibiu."În cauză, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Sibiu au deschis un dosar de cercetare penală privind săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu în vederea identificării persoanelor implicate şi aplicării măsurilor legale în consecinţă", se mai menţionează în comunicat.