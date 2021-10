Festivalul Internaţional de Film Pelicam se va desfășura în format hibrid, în perioada 15 - 24 octombrie

Festivalul Internaţional de Film Pelicam, începe de vineri, urmând să se desfăşoare până pe 24 octombrie, în format hibrid, cu pelicule difuzate gratuit online în toată România şi o serie de proiecţii şi evenimente offline la Bucureşti, informează un comunicat transmis AGERPRES.

Pentru ediţia a X-a, aniversară, a festivalului de film documentar despre mediu şi oameni din România, organizatorii au pregătit 17 pelicule, dintre care zece în premieră naţională pentru competiţiile Trofeul Pelicam şi Fresh Perspectives. Celelalte filme au fost proiectate în ediţii precedente şi vor fi prezentate în secţiunea Out of competition şi Pelicam Classics.

"Ne dorim ca filmele din selecţia 2021 să inspire şi să revolte, dar, mai ales, să pornească discuţii orientate spre soluţii. Tema acestei ediţii reflectă realitatea ultimilor ani şi aduce în atenţia publicului ceea ce organizaţiile internaţionale de drept de mediu încearcă să ne spună de mult. (...) Aşa că ediţia de anul acesta este despre ei, despre oamenii aflaţi în prima linie în lupta pentru planetă. Despre cei care se ridică şi strigă la portavoce în faţa nedreptăţilor sau care se aşază în linişte cu o pancartă în faţa unui Parlament. Despre cei care construiesc munţi în inima unei capitale europene şi cei care-şi apără apele de plasele braconierilor în Cambodgia. Despre cooperative, comunităţi şi iniţiative cetăţeneşti care dau puterea înapoi oamenilor, despre descentralizare, despre autonomie alimentară şi energetică pe toate continentele. Despre whistleblowers şi troublemakers. Despre oamenii care se luptă cu sistemul sau cu marile corporaţii pentru justiţie climatică. Despre David şi Goliath", se arată în comunicatul organizatorilor, potrivit Agerpres.ro.

În competiţia pentru Trofeul Pelicam, în valoare de 2.000 de euro, se află filmele - "The white cube" (Olanda 2020), "Current sea" (Cambogia, 2020), "Once upon a time în Venezuela" (Venezuela 2020), "Lords of Water" (Franţa 2019), "The troublemaker" (UK, 2020), iar în competiţia Fresh Perspectives, în valoare de 1.000 de euro, au intrat "Food for change" (Franţa 2019), "Home of snails" (Spania, 2020), "The people vs Agent Orange" (SUA, Franţa, 2020), "Bread, an everyday miracle" (Austria, Germania 2020), "We the power" (Olanda, Germania, Belgia, Spania, UK, USA, 2021).

Fiecare film din cadrul festivalului va putea fi văzut online, la ora programată. Cele mai multe proiecţii vor fi însoţite la final de discuţii sau dezbateri. Programul integral al proiecţiilor, atelierelor şi al evenimentelor conexe va fi disponibil în curând pe site-ul pelicam.ro.

Pelicam este organizat de Asociaţia Les Herbes Folles, cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN).