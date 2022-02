Festivalul Internaţional de Film Santa Barbara îi va aduce un omagiu actriţei Penelope Cruz

Festivalul Internaţional de Film Santa Barbara (SBIFF) din Los Angeles (SUA) îi va aduce un omagiu actriţei spaniole Penelope Cruz, în data de 8 martie, cu trei săptămâni înainte de decernarea premiilor Oscar, relatează EFE.

Penelope Cruz va fi recompensată cu premiul Montecito Award, decernat în ediţiile anterioare unor actori de renume precum Isabelle Huppert, Sylvester Stallone, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Julianne Moore, Kate Winslet şi Naomi Watts, printre alţii, potrivit Agerpres.

Javier Bardem, a primit deja acest premiu în 2008, pentru interpretarea sa din filmul "No Country for Old Men", şi la câteva săptămâni după ce fusese laureat cu Oscarul pentru cel mai bun actor pentru acest rol.

Javier Bardem, nominalizat la Oscar pentru "Being the Ricardos" şi partenera sa din film, Nicole Kidman, sunt invitaţi la rândul lor la Festivalul Santa Barbara, unde vor fi recompensaţi cu premiul Maltin Modern Master Award pentru interpretarea lor de cuplu.

Deşi este vorba de un eveniment cinematografic de mai mică anvergură decât alte festivaluri, SBIFF este foarte strategic pentru gala premiilor Oscar, deoarece se desfăşoară într-o localitate balneară din California, unde locuiesc numeroase vedete de film precum şi un mare număr de votanţi la Oscar.

Alături de Penelope Cruz şi Javier Bardem vor asista la SBIFF şi alţi actori nominalizaţi la Oscar, precum Kristen Stewart, Ariana DeBose, Will Smith şi Benedict Cumberbatch.

Penelope Cruz a primit o nominalizare la Oscarul pentru cea mai bună actriţă pentru interpretarea sa din filmul "Madres Paralelas", al lui Pedro Almodovar. Ea a fost deja recompensată pentru acest rol cu premiul Copa Volpi la Festivalul de la Veneţia şi cu premiul Asociaţiei Criticilor de Film din Los A?ngeles.

Premiile Oscar se vor decerna pe 27 martie, iar filmul "The Power of the Dog" este marele favorit cu 12 nominalizări.