Festivalul Sundance 2023: Filmul 'A Thousand and One' s-a impus în secţiunea lungmetrajelor dramatice americane (Video)

Organizat pentru prima dată în format fizic în oraşul Park City din statul american Utah după o pauză de doi ani provocată de pandemia de coronavirus, Festivalul de Film Sundance, cel mai amplu eveniment din America de Nord dedicat cinematografiei independente, i-a desemnat vineri seară pe câştigătorii ediţiei sale din 2023, informează site-ul revistei Variety.

Marele Premiu al Juriului din secţiunea lungmetrajelor dramatice americane a revenit producţiei cinematografice "A Thousand and One", scrisă şi regizată de A.V. Rockwell, una dintre cele opt cineaste selectate în competiţia din acest an, potrivit Agerpres.

Filmul regizoarei americane are o acţiune plasată la New York spre sfârşitul anilor '90, unde o mamă singură, care schimbă mai multe adăposturi pentru femei, îl răpeşte pe fiul ei în vârstă de şase ani, după ce acesta a fost plasat în grija unei familii adoptive. Pe măsură ce mama şi fiul încearcă să îşi creeze o legătură şi o viaţă comună, o serie de secrete întunecate ameninţă să distrugă ceea ce au construit. Rolurile principale sunt interpretate de actorii Teyana Taylor, Will Catlett, Josiah Cross, Aven Courtney şi Aaron Kingsley Adetola.

"Going to Mars: The Nikki Giovanni Project", regizat de Joe Brewster şi Michelle Stephenson, a fost recompensat cu Marele Premiu al Juriului în secţiunea documentarelor americane. Această producţie examinează viaţa şi moştenirea culturală a legendarei poete Nikki Giovanni.

Premiile Publicului au revenit în acest an filmului "The Persian Version", regizat de Maryam Keshavarz, în secţiunea lungmetrajelor dramatice americane, respectiv peliculei "Beyond Utopia", regizată de Madeleine Gavin, în secţiunea dedicată documentarelor americane. Premiul pentru filmul preferat al festivalului, atribuit în secţiunea lungmetrajelor americane, a fost câştigat de "Radical", o dramă despre activitatea profesorilor, regizată de Christopher Zalla şi în care rolul principal este interpretat de actorul Eugenio Derbez.

În secţiunea lungmetrajelor dramatice internaţionale, Marele Premiu al Juriului a fost câştigat de filmul "Scrapper", regizat de Bari Kang. În secţiunea documentarelor internaţionale, acest premiu i-a revenit producţiei "The Eternal Memory", regizată de Maite Alberdi.

Juriile de la Festivalul Sundance 2023 au premiat şi trei filme cu tematică trans. Astfel, "Kokomo City" a câştigat două premii - Premiul Publicului şi Premiul pentru Inovaţie - în cadrul secţiunii experimentale NEXT, iar Lio Mehiel, protagonistul filmului "Mutt", a primit un premiu special pentru interpretare în secţiunea lungmetrajelor dramatice americane. În secţiunea lungmetrajelor dramatice internaţionale, Premiul pentru Regie i-a revenit unei alte pelicule care abordează tema identităţii LGBTQI+: filmul "Slow", regizat de Marija Kavtaradze, ce descrie o poveste de dragoste între o dansatoare de dans modern şi un bărbat care se identifică drept asexual.

Prezentăm mai jos palmaresul ediţiei din 2023 a Festivalului de Film Sundance:

Secţiunea lungmetrajelor dramatice americane

Marele Premiu al Juriului: "A Thousand and One", de A.V. Rockwell

Premiul Publicului: "The Persian Version", de Maryam Keshavarz

Premiul pentru Regie: Sing J. Lee - pentru "The Accidental Getaway Driver"

Premiul pentru Scenariu Waldo Salt: Maryam Keshawarz - pentru "The Persian Version"

Premiul Special al Juriului pentru Interpretare: Lio Mehiel - pentru rolul din "Mutt"

Premiul Special al Juriului pentru Distribuţie: "Theater Camp", de Molly Gordon şi Nick Lieberman

Premiul Special al Juriului pentru Viziune Creativă: "Magazine Dreams", de Elijah Bynum

Premiul pentru Filmul Preferat al festivalului: "Radical", de Christopher Zalla

Secţiunea documentarelor americane

Marele Premiu al Juriului: "Going to Mars: The Nikki Giovanni Project", de Joe Brewster şi Michele Stephenson

Premiul Publicului: "Beyond Utopia", de Madeleine Gavin

Premiul pentru Regie: Luke Lorentzen - pentru "A Still Small Voice"

Premiul pentru Montaj Jonathan Oppenheim: Daniela I. Quiroz - pentru "Going Varsity in Mariachi"

Premiul Special al Juriului pentru claritatea viziunii artistice: "The Stroll", de Kristen Lovell şi Zackary Drucke

Premiul Special al Juriului pentru libertate de expresie: "Bad Press"

Secţiunea lungmetrajelor dramatice internaţionale

Marele Premiu al Juriului: Scrapper, de Bari Kang

Premiul Publicului: "Shayda", de Noora Niasari

Premiul pentru Regie: Marija Kavtaradze - pentru "Slow"

Premiul Special al Juriului pentru Imagine: Lilis Soares - pentru "Mami Wata"

Premiul Special al Juriului pentru Interpretare: Rosa Marchant - pentru rolul din "When It Melts"

Premiul Special al Juriului pentru Viziune Creativă: Sofia Alaoui - pentru "Animalia"

Secţiunea documentarelor internaţionale

Marele Premiu al Juriului: "The Eternal Memory", de Maite Alberdi

Premiul Publicului: "20 Days in Mariupol", de Mstyslav Chernov

Premiul Special al Juriului pentru Regie: Anna Hints - pentru "Smoke, Sauna Sisterhood"

Premiul Special al Juriului pentru Viziune Creativă: "Fantastic Machine"

Premiul Special al Juriului Verite: "Against the Tide"

Secţiunea de scurtmetraje

Marele Premiu al Juriului pentru Scurtmetraj: "When You Left Me on That Boulevard", de Kayla Abuda Galang

Premiul Juriului pentru Scurtmetraj - Ficţiune americană: "Rest Stop", de Crystal Kayiza

Premiul Juriului pentru Scurtmetraj - Ficţiune internaţională: "The Kidnapping of the Bride", de Sophia Mocorrea

Premiul Juriului pentru Scurtmetraj - Non-ficţiune: "Will You Look at Me", de Shuli Huang

Premiul Special al Juriului pentru Regie de Scurtmetraj Internaţional: "AliEN0089", de Valeria Hofmann

Premiul Special al Juriului pentru Regie de Scurtmetraj American: "The Vacation", de Jarreau Carrillo

Alte premii

Premiul Publicului în secţiunea NEXT: "Kokomo City"

Premiul pentru Inovaţie în secţiunea NEXT: "Komo City"

Premiul Alfred P. Sloan pentru Lungmetraj: "The Pod Generation".