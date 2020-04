Fiica asistentei cu COVID-19, care a murit în Constanța: Nu avea aer, striga după ajutor și nu venea nimeni

O asistentă medicală din Constanța care a fost în vacanță în Turcia s-a prezentat la revenirea în țară cu simptome COVID-19, a fost testată pozitiv și din cauza mai multor complicații și afecțiuni preexistente a murit. A fost primul deces al unui membru din personalul medical român de la începutul epidemiei de coronavirus. Antena 3 a difuzat miercuri o înregistrare cu asistenta medicală care se plângea că deși are febră mare și se simte foarte rau personalul medical îi spunea că nu e adevărat.

Fiica ei a declarat miercuri la Antena 3: „Aceasta inregistrare e din primele doua zile in care a fost internata intr-o camera cu alta doamna care poata sa fie si martor daca va dori. La un moment dat mama nu mai avea aer, striga dupa ajutor, nu venea nimeni in ajutor, doamna asta a deschis usa si a strigat dupa cineva sa vina. Am cerut fisa de observatie de la spital, nu ma baga nimeni in seama”.

