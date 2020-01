Fiica lui Carrie Fisher, Billie Lourd, a jucat-o pe prințesa Leia într-o scenă din cel mai recent film 'Star Wars'

Fiica lui Carrie Fisher, Billie Lourd, a jucat-o pe prințesa Leia, personajul consacrat în interpretarea lui Fisher, în scena de flashback din „Star Wars: The Rise Of Skywalker”, informează Buzz Feed, anunță MEDIAFAX.

Una dintre cele mai importante întrebări la care au fost nevoiți să răspundă producătorii Lucasfilm a fost legată de ce o să se întâmple cu personajul Leia Organa în urma morții neașteptate a actriței care interpreta rolul, Carrie Fisher, în 2016.

Lucasfilm anunțase inițial că nu vrea nici să creeze în mod digital personajul interpretat de Fisher și nici nu vrea să atribuie rolul altcuiva pentru a spune ultima parte a poveștii personajului, regizorul J.J. Abrams preferând, să folosească imagini mai vechi în care apărea actrița din timpul filmărilor pentru "Războiul Stelelor: Trezirea Forței / Star Wars: The Force Awakens" și "Războiul Stelelor: Ultimul Jedi / Star Wars: The Last Jedi", secvențe care încă nu erau utilizate.

Într-un interviu pentru Yahoo Entertainment, creatorul de efecte vizuale, Patrick Tubach, a confirmat că atunci când au avut nevoie de un actor care să o înfățișeze pe tânăra Leia, J.J. Abrams a apelat la fiica lui Carrie, Billie Lourd.

Fanii cronologiei complete din “Star Wars” știu că scena care descrie antrenamentul tinerei Leia, se petrece puțin după povestea surprinsă în pelicula din 1983, “Războiul stelelor - Episodul VI: Întoarcerea lui Jedi/ Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi”. Leia se antrenează în imagini alături de fratele ei, Luke.

Mark Hamill a reluat rolul lui Luke profitând de tehnologia de întinerire care i-a permis să reapară cu chipul pe care îl cunoșteau fanii de acum 40 de ani. Pentru personajul Leia a fost mai greu pentru că Fisher, actrița care i-a dat viață dintotdeauna nu mai era printre noi deja de doi ani. Atunci a apărut Lourd, fiica actriței.

Billie apăruse deja în rolul Kaydel Ko Connix în filmele "Războiul Stelelor: Trezirea Forței / Star Wars: The Force Awakens" și "Războiul Stelelor: Ultimul Jedi / Star Wars: The Last Jedi", rol pe care l-a jucat și în pelicula lansată recent. În același timp a filmat secvențele cu Leia tânără, chipul său fiind înlocuit în final cu chipul întinerit al mamei sale.

“Billie juca rolul consacrat de mama sa. A fost un sentiment puternic și pentru nimeni nu a fost ușor să vadă că actrița juca în locul mamei sale”, a spus Tubach.

Carrie Fisher a fost o actriță și scriitoare americană. Născută în 1956, a fost fiica muzicianului Eddie Fisher și a actriței Debbie Reynolds. Cel mai cunoscut rol al său a fost cel al Prințesei Leia, personaj pe care l-a interpretat încă de la primul film al seriei ”Star Wars”, din 1977. A încetat din viață în 2016, înaintea lansării penultimului film din serie. Cu o zi mai târziu, în timpul pregătirilor pentru înmormântare, mama vedetei, actrița Debbie Reynolds a suferit o criză și nu a mai putut fi resuscitată.

”Războiul Stelelor/ Star Wars” este o serie de filme științifico-fantastice despre spațiul cosmic, concepută de George Lucas, care a devenit un fenomen de cultură populară, răspândit în lumea întreagă. ”Star Wars: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: The Rise of Skywalker”, partea a noua a francizei, s-a lansat pe marile ecrane pe 20 decembrie 2019.