Fiii lui Donald Trump au pus tunurile pe Michael Cohen, după acuzațiile grave din Congres: 'Distracţie plăcută la închisoare!'

Republicani din cadrul Comisiei de control şi reformă a Cameri Reprezentanţilor l-au catalogat pe fostul avocat personal al preşedintelui Donald Trump, Michael Cohen, pe care îl audiau miercuri, drept un mincinos, relatează The Associated Press.

Reprezentantul Paul Gosar din Arizona şi alţi republicani apreciază că Michael Cohen nu este o persoană în care să se aibă încredere în privinţa a ceea ce acesta spune despre Donald Trump, pentru că a pledat vinovat de minţirea Congresului.

Gosar a afişat mesajul ”mincinos, mincinos, pantaloni în flăcări” şi l-a catalogat pe Cohen drept un ”mincinos patologic”.

Democraţii le-au replicat, scrie news.ro.

Reprezentantul Stephen Lynch din Massachusetts, i-a spus lui Cohen că republicanilor ”nu le este frică de faptul că minţiţi. Cred că le este teamă că spuneţi adevărul”.

Cohen a concentrat atenţia asupra preşedintelui, subliniind că minciuna a devenit ”norma” în serviciul lui Trump.

Pe de altă parte, fii mai mari ai preşedintelui american ridiculizeză, în mesaje postate pe Twitter, audierea lui Michael Cohen, despre care afirmă că este un fost angajat nemulţumit care încearcă să se salveze.

Mărturia lui Cohen în Congres seamănă cu ”o scrisoare de ruptură” apreciază Donald Trump Jr. pe Twitter, apreciind că este ”amuzant cum se schimbă lucrurile, atunci când încerci să-ţi salvezi pielea”.

Atât Trump Jr., cât şi Eric Trump apreciază că fostul om de încredere al lui Trump se răzbună pe preşedinte după ce a fost respins într-un post la Casa Albă.

Eric Trump afirmă, într-un mesaj postat pe Twitter, că Michael Cohen ”făcea lobby pe lângă toată lumea” să fie secretar general şi apreciază că aceasta a fost ”cea mai mare glumă din campanie”.Cohen a declarat în cursul audierii că nu l-a interesat vreodată o asemenea funcţie.

Eric Trump l-a atacat totodată pe Cohen pe tema pedepsei pe care urmează să o ispăşească şi a postat un videoclip al Partidului Republican despre Cohen, intitulat ”Distracţie plăcută la închisoare!”.

I bet there dozens of people that would swear under oath that this is a lie. Including me. Michael Cohen Claims He Did Not Want White House Job. https://t.co/CtBfRpVkz5

Michael was lobbying EVERYONE to be “Chief of Staff.” It was the biggest joke in the campaign and around the office. Did he just perjure himself again?