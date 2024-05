Protest de amploare în Polonia față de 'Otrava verde'. Mii de fermieri și-au strigat nemulțumirea: 'Jos Green Deal' / 'Jos UE' - FOTO&VIDEO

Fermierilor li s-au alăturat reprezentanţi şi ai altor ramuri ale sindicatului Solidaritatea, care a organizat protestul - minerii şi lucrătorii din sectorul transporturilor.

Într-o mare de steaguri poloneze, în culorile roşu-alb, şi afişând bannere cu logo-ul Solidarităţii, protestatarii, mulţi dintre ei purtând veste galbene, au afişat pancarte cu sloganuri precum "Jos Green Deal", "Jos Uniunea Europeană" şi "Otrava Verde". Ei s-au adunat în centrul Varşoviei, unde au împărţit mere şi au fluturat pancarte cu cranii şi oase.

Agricultorii din Polonia, dar şi din alte ţări ale Uniunii Europene au protestat în ultimele luni faţă de importurile de alimente ieftine din Ucraina şi faţă de restricţiile impuse activităţii lor de acordul Green Deal al UE pentru combaterea schimbărilor climatice.

"Singurul lucru la care este bun este să fie aruncat la coşul de gunoi", a declarat Wieslaw Czerwinski, fermier pensionar din Grojec, întrebat despre Green Deal. "Creşte costurile de producţie, creşte costurile în fiecare zi, costurile de încălzire, costurile de energie", a enumerat el.

Protestatarilor li s-au alăturat politicieni din guvernul naţionalist anterior (PiS), inclusiv fostul premier Mateusz Morawiecki, care acuză administraţia pro-europeană a lui Donald Tusk că cedează în faţa Bruxelles-ului în detrimentul polonezilor obişnuiţi. Guvernul lui Tusk respinge astfel de afirmaţii şi spune că cei din PiS au afectat relaţiile Poloniei cu aliaţii occidentali şi nu au luat măsuri pentru a ajuta sectoare precum agricultura.

Fermierii au obţinut deja concesii din partea UE şi a guvernului polonez, care a declarat că va plăti 2,1 miliarde de zloţi (526,74 milioane de dolari) sub formă de subvenţii pentru a-i compensa pe agricultori pentru preţurile scăzute la cereale, dar aceştia spun că nu este suficient.

Luna trecută, ei au acceptat totuşi să deblocheze punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, ridicând o blocadă care a durat luni de zile, a deteriorat relaţiile bilaterale şi a afectat comerţul ucrainean.

Green Deal, acordul în materie de combatere a schimbărilor climatice al Uniunii Europene, este un angajament ambiţios de a atinge zero emisii nete de carbon până în 2050, făcând din blocul celor 27 de ţări "primul continent neutru din punct de vedere climatic". Dar programul este criticat de industria combustibililor fosili şi de sectorul agricol, precum şi de partidele politice de dreapta şi de extremă dreapta.

"Nu suntem de acord cu toate prevederile Green Deal, care dăunează economiei poloneze", a declarat Adrian Wawrzyniak, purtător de cuvânt al sindicatului fermierilor Solidaritatea. "Vrem un referendum în Polonia pentru a stabili dacă preşedintele, parlamentul şi guvernul ar trebui să respingă Green Deal", a declarat el pentru AFP.

Marşul a început în istorica Piaţă a Castelului din capitala poloneză, iar demonstranţii au mărşăluit până la Reprezentanţa Comisiei Europene din Polonia, înainte de a se îndrepta spre Parlament. Acolo, reprezentanţii demonstranţilor urmau să se întâlnească cu preşedintele Parlamentului, Szymon Holownia, pentru a-şi exprima nemulţumirile.

Farmer protests begin again in the Polish capital



The demands of the protesters in #Warsaw have not changed - to abolish the European Green Deal and block the import of agricultural products from Ukraine.



A previous large rally in Warsaw ended in a clash with the police. The… pic.twitter.com/rTNUKceWIG