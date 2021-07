Film Now difuzează în premieră lungmetrajul 'Cats'

Lungmetrajul musical „Cats”, regizat de Tom Hooper, va avea premiera TV în România la postul Film Now în luna august, arată News.ro.

Filmul va fi difuzat sâmbătă, 28 august, de la ora 20:00. Producţia cu efecte speciale, lansată în 2019, este bazată pe celebrul musical creat de Andrew Lloyd Webber. Din distribuţia filmului fac parte Taylor Swift, James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Jennifer Hudson, Ian McKellen şi Idris Elba.

O premieră pe Film Now va fi şi „Îngerii lui Charlie/ Charlie's Angels” (2019), difuzat duminică, 22 august, de la ora 20:00. Om de ştiinţă, inginer şi inventator al unei surse de energie durabilă care ar putea revoluţiona viaţa omenirii, Elena Houghlin are nevoie de ajutor: Calisto, tehnologia de ultimă oră pe care a creat-o, cade pe mâini greşite, iar „îngerii” aflaţi în subordinea lui Charlie (CEO-ul unei agenţii de securitate), trebuie să o recupereze până nu este prea târziu. Kristen Stewart, Naomi Scott şi Ella Balinska sunt noua generaţie de îngeri, în viziunea lui Elizabeth Banks, regizorul filmului. Producţia a fost filmată în Istanbul şi a avut un buget estimat la 48 de milioane de dolari.

„Ce-şi doresc bărbaţii/ What Men Want” (2019) va putea fi urmărit sâmbătă, 21 august, de la ora 20:00. Ali Davis (Taraji P. Henson) este un agent sportiv de succes, dar nu este promovată în funcţie, deşi merita acest lucru de foarte mult timp. Încercând să-şi dea seama ce trebuie să mai facă pentru a reuşi într-o lume a bărbaţilor, Ali ajunge să bea un amestec ciudat care îi permite să audă ce gândesc toţi bărbaţii din jurul ei. Cu această nouă abilitate secretă şi în ritmurile melodiei „Mambo no. 5” drept coloană sonoră principală a filmului, ea va începe sa îşi facă dreptate şi să fie privită mult mai bine în luma dominată de bărbaţi – cea a sporturilor.

„Jumanji: Nivelul Următor/ Jumanji: The Next Level” (2019) va i difuzat duminică, 29 august, de la ora 20:00. În noua aventură, Spencer, Bethany, Fridge şi Martha sunt studenţi la colegiu şi revin în Brantford pentru perioada vacanţei. Când se întorc în Jumanji (spaţiul lor virtual pentru gaming) ca să îl salveze pe unul dintre ei, descoperă că nimic nu este cum se aşteptau. Jucătorii se confruntă cu universuri necunoscute, iar pentru că jocul are acum o eroare cei patru nu îşi mai doresc altceva decât să se întoarcă cu bine „acasă”.