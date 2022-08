Filme din cinci ţări nordice la Nordic Film Festival, în perioada 22-25 septembrie

Programul evenimentului cuprinde 14 pelicule de lungmetraj ce aduc în prim plan perspective cinematografice unice şi atipice, care celebrează diversitatea formelor şi viziunilor artistice abordate de cineaştii din toate cele cinci ţări nordice - Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia şi Suedia."Ne dorim ca Nordic Film Festival să reprezinte o pauză de la cotidian, o oază de cultură şi umanism într-o perioadă tulbure a Europei. Am ales să organizăm din nou Nordic Film Festival pentru că legăturile culturale europene nu trebuie să înceteze, iar un festival de film în minus ar fi o adevărată adâncitură spre abis într-o industrie culturală ce oricum arată slabe semne de revenire", a declarat Vlad Rotaru, directorul artistic al festivalului.Din program fac parte pelicule multipremiate precum "Run Uje Run", "Hope", "The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic", "Erna at War", "Tove", "Legends of Valhalla: Thor", "My Dad, Marianne", "Dreambuilders", "Super Furball", "Agnes Joy", "Out Stealing Horses", "Wildland", "Beware of Children" sau "Tigers". Proiecţiile vor fi subtitrate în limba română.Festivalul este organizat cu sprijinul Ambasadei Regatului Danemarcei în România, Ambasadei Republicii Finlanda în România, Consulatului Republicii Islanda în România, Ambasadei Regatului Norvegiei în România şi Ambasadei Suediei la Bucureşti.Biletele vor fi puse în vânzare în curând şi vor putea fi achiziţionate online sau de la casieria sălii de cinema Elvire Popesco, informează organizatorii.