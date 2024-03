Filmul-concert "Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version)" continuă să stabilească noi recorduri, înregistrând 4,6 milioane de vizualizări în primele trei zile de la lansare, plasându-se astfel pe primul lor în topul filmelor musicale pe Disney+, potrivit News.ro.

Fanii lui Taylor Swift au petrecut nu mai puţin de 16,2 milioane de ore urmărind această superproducţie, în decursul weekendului trecut.

Spectacolul integral, de 3,5 ore şi care cuprinde melodii interpretate doar în concertele live, poate fi văzut doar pe Disney+. În cadrul acestei producţii, fanii au avut ocazia să descopere şi interpretări ale unor melodii noi, precum "Cardigan", împreună cu patru piese acustice suplimentare: "Maroon", "Death by a Thousand Cuts", "You Are in Love" şi "I Can See You".

Având-o în prim plan pe câştigătoarea a 14 premii Grammy, concertul "Taylor Swift | The Eras Tour" a generat încasări record de aproape 262 de milioane de dolari la nivel mondial.

În prezent, pe Disney+ sunt dosponibile şi alte producţii musicale precum "Elton John: Concertul de rămas-bun de pe Stadionul Dodger", "Black Is King: A film by Beyoncé", şi "The Beatles: Get Back", precum şi propriul album al lui Swift, "Folklore: The Long Pond Studio Sessions".