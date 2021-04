Filmul `The Trial of the Chicago 7` şi serialele `Schitt’s Creek` şi `The Crown`, premiate de Sindicatul actorilor americani

Distribuţiile filmului „The Trial of the Chicago 7” şi ale serialelor „Schitt’s Creek” şi „The Crown” sunt câştigătoarele celei de-a 27-a ediţii a premiilor Sindicatului actorilor americani (SAG), care au fost acordate duminică seară.

Câştigătorii Screen Actors Guild Awards 2021 au fost anunţaţi pe 4 aprilie, în format virtual. Din cauza pandemiei, ceremonia a fost complet diferită de cele din anii anteriori. Ea a durat doar o oră şi monologurile prezentatorilor şi discursurile de mulţumire au fost preînregistrate.

Cea mai bună distribuţie a unui lungmetraj a fost aleasă a filmului „The Trial of the Chicago 7”, scris şi regizat de Aaron Sorkin.

Chadwick Boseman a fost premiat, postum, pentru cea mai bună interpretare a unui actor într-un rol principal, pentru rolul din „Ma Rainey’s Black Bottom”, pentru care Viola Davis a primit premiul pentru interpretare feminină.

„The Crown” s-a impus la categoria serial - dramă. Jason Bateman („Ozark”) a fost premiat drept cel mai bun actor într-un serial-dramă, în timp ce Gillian Anderson („The Crown”), pentru cea mai bună actriţă într-un serial-dramă.

Cea mai bună interpretare a unei actriţe în rol secundar a fost aleasă cea a lui Youn Yuh-Jung din lungmetrajul „Minari”, iar la categoria actor în rol secundar a fost premiat Daniel Kaluuya pentru „Judas and the Black Messiah”.

„Schitt’s Creek” s-a impus la categoria serial-comedie, unde au fost premiaţi şi actorii Catherine O’Hara („Schitt’s Creek”) şi Jason Sudeikis („Ted Lasso”).

Anya Taylor-Joy a fost recompensată pentru rolul din miniseria „The Queen’s Gambit”, iar Mark Ruffalo pentru cel din „I Know This Much Is True”.

Pentru cascadorii într-un lungmetraj a fost premiată echipa „Wonder Woman 1984”, iar cea a „The Mandalorian” a primit premiul la categoria serial.