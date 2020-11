Filmul Un hoţ cinstit, cu Liam Neeson în rol principal este pe primul loc în box office-ul românesc într-o săptămână fără premiere cinematografice

Filmul de acţiune „Un hoţ cinstit/ Honest Thief”, cu Liam Neeson în rol principal, s-a menţinut pe prima poziţie în box office-ul românesc de weekend, într-o săptămână în care nu au avut loc premiere cinematografice, potrivit news.ro.

Din cauza pandemiei şi a măsurilor luate de autorităţi pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, la fel ca în multe alte state, veniturile înregistrate în box office au scăzut fără precedent.

Potrivit datelor oferite News.ro de Cinemagia, filmul regizat de Mark Williams a fost vizionat de 728 de spectatori weekendul trecut şi a generat încasări de 15.921 de lei, o scădere cu peste 62% faţă de finalul săptămânii anterioare.

De la debutul pe marile ecrane româneşti, în urmă cu cinci săptămâni, lungmetrajul a înregistrat încasări de peste 558.000 de lei.

Comedia „Un tataie de coşmar/ The War with Grandpa”, cu Robert De Niro în rol principal, a urcat două locuri în top, până pe doi, după ce, în al şaptelea weekend de la premieră, a fost vizionată de 664 de spectatori şi a generat încasări de 13.729 de lei. De la debutul românesc, filmul are încasări de 1,05 milioane de lei.

Animaţia „Trolii descoperă lumea/ Trolls World Tour” s-a menţinut pe poziţia a treia, după al patrulea weekend de la lansare, când a fost vizionată de 702 spectatori şi a generat încasări de 13.610 lei. Totalul generat până în prezent în România este de aproximativ 370.000 de lei.

„Clubul tinerelor vrăjitoare”, regizat de Zoe-Lister-Jones, continuare a filmului „The Craft” (1996), a coborât două locuri în clasament, până pe patru. În al doilea weekend de la premieră, filmul a fost vizionat de 493 de spectatori şi a generat încasări de 9.408 lei, aducând totalul la aproximativ 60.000 de lei.

Thrillerul „Tenet” al lui Christopher Nolan, lansat în urmă cu opt săptămâni, s-a clasat pe poziţia a cincea, în urcare trei locuri. Weekendul trecut, el a fost vizionat de 259 de spectatori şi a generat încasări de 5.656 de lei. De la debutul românesc, filmul - cea mai importantă producţie lansată de la începutul pandemiei (cu buget de peste 200 de milioane de dolari) - are încasări de 1,5 milioane de lei.

Top 10 este completat de filmul de acţiune „Ava”, lungmetrajul live-action „Mulan”, remake al filmului animat Disney, de comedia romantică „Galeria inimilor frânte/ The Broken Hearts Gallery”, animaţia „Animal Crackers” şi comedia „Made in Italy”, cu încasări mai mici de 5.500 de lei.