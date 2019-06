Florentin Pandele îl TAXEAZĂ pe Liviu Dragnea, după războiul cu Gabriela Firea

Primarul orașului Voluntari Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea, susține că soția sa a fost cel mai atacat primar din istoria Capitalei, iar primul care a atacat-o a fost chiar Liviu Dragnea.

”Gabriela Firea a fost cel mai lovit primar din istoria Capitalei și primii care au lovit-o au fost cei din București. Primul care a lovit-o a fost Liviu Dragnea, Dumnezeu să-i dea sănătate și să se întoarcă acasă, dar el în 2016 când au câștigat alegerile i-a dat un buchet de flori și pe lângă altele i-a spus să dea gratuitate pe transportul public din București. Ea nici nu pășise peste pragul primăriei, nu știa care este exact situația și deja i se cereau lucruri”, a declarat Florentin Pandele, la Antena 3.

Pandele a explicat că s-a decis să candideze la prezidențiale, după ce protestatarii #rezist au mers la ei acasă și au speriat copiii.

”În urmă cu ceva timp, un personaj care se erijează în vector de imagine a venit la noi și ne-a speriat copiii. Erau doar cu mama Gabrielei acasă. Am aflat mai târziu despre asta, doar după ce personajul respectiv a postat pe Facebook. Am rămas calm și nu am făcut absolut nimic. Am așteptat să văd dacă instituțiile statului vor face ceva. În urmă cu vreo 3 ani am avut o altercație cu un domn și în câteva ore instituțiile statului erau la mine acasă. Același vector de imagine aruncă cu ketcup în zidurile Ministerului Justiției, aleargă șeful CCR pe stradă etc.

Ar fi trebuit să se sesizeze instituțiile statului. Individul respectiv este săgeata cuiva, știu al cui este. Eu i-am spus și Gabrielei cine plătește acești indivizi. Eu am aflat din cercul lor, al celor care îi plătesc pe aceștia.”, a spus Pandele.