Florian Coldea, după 8 ore de audieri: 'Am răspuns și la acuzațiile unor ziariști care ne cultivau cu multă insitență' / VIDEO

Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat, marţi, în Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI. După 8 ore de audieri, Coldea a organizat o declarație de presă. A venit cu hârtiile scrise, semn că le avea pregătite de acasă. El a spus că va mai fi chemat la Comisie, cu alte detalii deosebit de importante pentru opinia publică. El a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

”Nu fac o conferință de presă pentru că audierile vor continua la o altă dată pe care o vom stabili în comun cu Comisia noastră de control. Am reușit să atingem toate subiectele de pe agenda Comisiei. Mi-am rezervat dreptul, cu care membrii Comisiei au fost de acord, să revin cu alte detalii care ar putea fi de interes atunci când se vor finaliza o serie de chestiuni aflate în derulare. Am răspuns la acuzațiile unor foști și actuali beneficiari și parteneri instituționali, foști colaboratori, rezerviști, ziariști, oameni de media, care ne acuză azi, despre care pot să vă spun că ne cultivau cu multă insitență, a unor instituții. Am făcut din SRI o instituție modernă în mandatul meu.”, a spus Florian Coldea.

