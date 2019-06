Florin Călinescu, reacție la zvonul potrivit căruia s-ar fi înscris în PSD

Florin Călinescu a reacționat la zvonurile potrivit cărora s-ar fi înscris în PSD. Într-un scurt interviu acordat pentru Antena3.ro, omul de televiziune spune că nu s-a înscris în PSD și are bănuieli că zvonul a plecat de la o întâlnire cu Dan Tudorache, primarul Sectorului 1.

„Nu m-am înscris în PSD. Nu știu de unde a plecat zvonul ăsta, dar am bănuieli. Probabil pleacă de la faptul că mă mai întâlnesc cu Dan Tudorache, primarul de la Sectorul 1, pentru că înțeleg că acolo m-au dat înscris. Mai mănânc cu Dan din când în când, ne leagă o prietenie veche, ne leagă Rapidul. Mai mult Rapidul acum. Dar mă surprinde eficiența cu care a apărut povestea asta, pentru că am luat masa pe la 12, cineva a dat imediat pe goarnă. Dar în presă, ca și la procuratură, mai trebuie și dovezi, se lucrează cu probe: o adeziune, un carnet de partid, ceva. Era un banc pe vremea cealaltă. Ești gravidă? Așa și așa! Sau ai video? Așa și așa.”, a spus Călinescu.

Dezvăluiri de la bordul avionului - Papa Francisc, profund impresionat după vizita în Transilvania: 'Nu am văzut niciodată aşa ceva'

În plus, Florin Călinescu spune că dacă ar fi să se înscrie într-un partid crede că acea formațiune politică ar trebui să facă anunțul cu surle și trâmbițe. "Partidul trebuie să folosească asta ca să-și facă imagine, nu? Păi ce, m-am înscris pe sub mână? Nu facem puțină audiență? PSD, PNL, USR, oricine. Nu vor să facă audiență? Am fost cândva în PNL și am luat 14.000 de voturi și le-a luat Tăriceanu și l le-a dat lui DIaconu care a obținut 9.000 de voturi și i s-a dat mandat. Dacă mă înscriu într-un partid, pentru că sunt și eu regizor și scenarist, facem un eveniment cu ștaif. Aș face și un promo. Deci da, am mâncat o ciorbă de burtă bună, iar Dan una de găină", a declarat Florin Călinescu, pentru Antena3.ro.

Site-ul de știri DC News a lansat un zvon potrivit căruia marele actor ar fi hotărât să se înscrie în PSD. Potrivit aceleiași surse, condamnarea lui Liviu Dragnea la închisoare l-ar fi determinat să ia o decizie în acest sens.