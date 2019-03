Florin Cîțu tună și fulgeră: 'Dragnea și Tăriceanu au dat ordin să fiu anchetat! Hamsterul execută'

Senatorul PNL Florin Cîțu acuză marți, într-o postare pe Facebook, că Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu `au dat ordin` să fie anchetat la Comisia Economică a Senatului. Liberalul susține că este o „răzbunare” a liderilor PSD-ALDE, după ce a arătat că la Comisia Economică este tolerată o anchetă fără avizul Biroului Permanent, făcând referire la discuțiile despre ROBOR. De asemenea, Cîțu îl ataca și pe Daniel Zamfir, numindu-l „hamster” și „procuror comunist ALDE”.

„Dragnea si Tariceanu au dat ordin sa fiu anchetat! Hamsterul executa!

Cei doi se razbuna si cer sa fiu anchetat din nou.

Anul trecut am fost anchetat la ordinul lui Dragnea de ASF. Anul acesta la comisia economica a avut deja loc o ancheta ilegala iar cei doi presedinti au fost de acord.

V-am spus despre reactia Presedintelui Senatului dupa ce am scris ALDE Europe despre abuzurile membrilor ALDE din Romania. Abuzuri pe care Presedintele ALDE Romania le tolereaza. Domnule Tariceanu am sa le scriu si despre aceasta ancheta comunista si abuzurile pe care le tolerati.

Dar lucrurile sunt si mai grave. Se pare ca deranjez foarte tare interesele economice ale Moscovei in Romania.

Dragnea si Tariceanu au gasit momentul si se razbuna pe mine. Se folosesc de hamsterul lui Dragnea si ii cer sa ma ancheteze dupa modelul comunist sugerat de Moscova, in cadrul unei anchete facuta de un habarnist sef la comisia economica din Senat.

Asta da tupeu de comunisti. Inginerul sa ma ancheteze intr-o speta in care nu are niciun fel de expertiza si experienta. Eu nu sunt la fel de ingaduitor ca domnul Guvernator. Nu dau lectii de economie gratuit. Din pacate niciun membru din comisie nu are expertiza sau experienta in domeniul pe care il ancheteaza.

Nu mai spun ca in fituica pe care mi-a trimis-o nu spune in ce calitatea ma cheama procurorul comunist ALDE la aceasta comisie. Inca un abuz in serviciu. Pe acestea marele luptator pentru drepturile romanilor, Presedintele Senatului, nu le vede.

Exact ca inaintasii lor comunisti, inventeaza procese pentru opozitia politica.

Ne aflam intr-o situatie de un absurd care l-ar face pe Eugen Ionsecu sa crape de gelozie.

Dragnea si Tariceanu si-au pus hamsterul procuror sa faca aceasta ancheta dupa ce am aratat ca la Comisia Economica din Senat este tolerata o ancheta fara avizul Biroului Permanent. O ancheta in care deja s-au adus acuzatii publice, s-au prezentat documente furate si falsificate. Dar mult mai rau s-au dat deja verdicte. Inginerul/procuror comunist s-a pronuntat deja public in ceea ce ma priveste. Mai trebuie sa dea sentinta. Asa sunt cheltuiti banii publici. Anchetarea si hartuirea opozitiei.

Acum doar vor sa intre in legalitate cu ancheta.

Prea tarziu. Tot ce se intampla acum este doar un spectacol ieftin. Inginerul este fericit in rolul lui de procuror comunist iar Tariceanu si Dragnea au asigurat in continuare accesul cu discount la televiziunea #fakenews. In plus arata stapanilor de la Moscova ca sunt ascultatori si merita sa fie sprijiniti in continuare.

I am cerut inginerului-procuror sa-mi trimita oficial calitatea in care sunt anchetat. Doar comunistii anchetau intai si pe urma spuneau pentru ce.

In timp ce eu sunt anchetat de hamsterul lor, Tariceanu si Dragnea fac turul televiziunilor si se plang ca ii abuzeaza “statul paralel”.

Dragnea si Tariceanu se folosec de toate institutiile statului pentru a ma face sa tac.

La ordinul lor am fost anchetat de ASF. Acum la ordinul lor sunt anchetat de Senat.

Nu ma sperie. Voi continua sa va prezint toate nenorocirile pe care le fac acesti dictatori. Ei trebuie sa plateasca pentru distrugerea Romaniei.”, scrie Cîțu pe Facebook.