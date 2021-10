Florin Cîțu lansează ideea unei amânări la plata facturilor: 'Sunt măsuri pe care le putem lua în calcul'

Premierul demis Florin Cîțu a lansat ideea unei amânări la plata facturilor.

„Sunt măsuri pe care le putem lua în calcul. Anul trecut am făcut acest lucru cu taxele. Anul trecut am amânat plata taxelor o perioadă pentru companii. Nu aș vedea de ce nu am putea să facem acest lucru anul acesta pentru persoane fizice sau pentru companii, împreună. Sunt măsuri pe care le consider bune, le voi lua în calcul și putem să le folosim. Deja am avansat compensarea, am vorbit de plafonare. De amânarea facturilor – este ceva ce deja am făcut anul trecut, deci nu aș vedea o diferență față de situația excepțională de anul trecut”, a declarat Cîțu.