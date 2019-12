Florin Cîțu a stârnit TSNUMANI pe Facebook: 'Gogoși, domnule, gogoși, asta ne vindeți'

Ministrul Finanțelor Florin Cîțu a stârnit reacții virulente din partea internauților după ce a scris că deficitul bugetar a fost acoperit cu împrumuturi din piaţă, la dobânzi în scădere. Ministrul de Finanţe a scris marţi, pe contul său de Facebook, că deficitul bugetar a fost acoperit cu împrumuturi din piaţă la dobânzi în scădere, aşa cum a promis ministerul de resort.

„De cursul euro-leu nu pomeniti nimic ?”, a întrebat un internaut.

„Cum va simtiti dle Citu stiind ca atatia copii, atatea familii n-au ce pune pe masa de Craciun ? Singurul lucru pe care l-ati facut cu curaj si determinare aratandu-va muschii a fost inghetarea ajutoarelor sociale. Sau cumva nici nu stiti ca in Romania sunt si oameni care mor de foame. Vi se pare ca ajutoarele sociale sunt prea mari pentru aceasta categorie de oameni si prea se imbogatesc ? Ca sunt si oameni apti de munca si beneficiaza de ajutor social, de acord , luati masuri sa existe locuri de munca care si sa le asigurati un trai cat de cat decent. Dar ma intreb cei care nu mai pot lucra , acestora de ce le inghetati ajutoarele sociale si imbuibatilor care castiga zeci de mii de lei, nefacand nimic, de ce nu le inghetati salariile ? Sau salariile voastre, de ce nu pot fi inghetate ? Dar singurele masuri preconoizate de dvs. legat de locurile de munca sunt cele de protejare a bancilor si a corporatiilor, care nu trebuie verificate de nimeni, nu trebuie deranjate cu nimic, de frica sa nu fuga, ca ramanem in fundul gol. . Va amintesc ca peste 2 milioane de salariati din care cea mai mare parte lucratori la corporatiile pe care dvs. le tineti in brate, au salariul minim pe economie, adica cca 1.273 de lei. E mult dupa opinia dvs., nu-i asa ? Si acestea transfera sume uriase din profit in tarile de origine. Spuneti in final ca urmeaza lucruri bune pentru romani. Pentru care romani, pentru ce parte a romanilor, desigur pentru cea din care faceti si dvs. parte, adica cea a imbuibatilor, a privilegiatilor, a profitorilor si a nesimtitilor”, a mai scris un alt internaut.

„De ce nu va atingeti de pensiile speciale, domnule ministru ? Alea despre care spuneati ca le veti desfiinta cand ajungeti la putere. Ca faceati rost de bani”, a fost reacția altui internaut.

„Gogoși domnule, gogosi, asta ne vindeți. Clar, v-am ales pentru eliminarea TUTUROR pensiilor speciale, alegeri in 2 tururi si multe altele. Ne-ati mințit! Ok, sa vedeti ce însă v-o luați la locale si parlamentare! Abia aștept sa v-o trag exact cum ne-ati tras-o voi noua, la toate sondajele voi spune ca va votez iar la vot va ocolesc”, i-a reproșat o femeie.

Un alt internaut îi transmite ca „până acum nu prea se vede efectul PNL”: „Roborul a crescut de numa...Mi se pare că politicienii cam favorizează bănciile,nu oamenii....Cu programul prima casă (program guvernamental social) ați îndatorat mii de tineri cu cretinul ăla de ROBOR ,ați fi putut scoate roborul din imprumut că oricum statul garanteaza jumatate din bani ,dar nu vă pasă. Sunteți mână în mână cu BNR și paznicul lui (Masonul Mugur Isărescu)”, a mai scris acesta.

„Intrăm în 2020:

- CU buget

- FĂRĂ majoritatea măsurilor devastatoare pentru economie introduse de PSD prin OUG 114

- FĂRĂ TVA Split

Aşa cum v-am promis deficitul bugetar a fost acoperit cu imprumuturi din piaţă la dobanzi IN SCĂDERE. Am făcut economii.

BONUS, buffer-ul a crescut faţă de momenutul preluarii guvernarii (nu a mai fost folosit ca in guvernare PSD la acoperirea deficitului prin vanzare de valuta).

Asta înseamnă că pieţele financiare şi investitorii au încredere în acest guvern şi în solutiile promovate de noi.

Nu ne oprim aici. Urmează lucruri bune pentru rom'ni in 2020. Vă garantez!

Crăciun Fericit şi mulţumesc pentru susţinere!", a afirmat Cîţu, pe Facebook.