Florin Cîțu anunță discuții decisive privind situația Capitalei: 'Vă spun că acolo unde nu se respectă legea voi fi intransigent'

Premierul Florin Cîțu a anunțat, luni, că va avea mai multe discuții privind situația epidemiologică din România, precizând că există o minoritate care nu respectă legea. „Vă spun că acolo unde nu se respectă legea voi fi intransigent”, a spus premierul, care așteaptă soluții de la autoritățile locale pentru evitarea carantinei.

„Am decis ca astăzi, la ora 13.00, să am o întâlnire cu primarul general și cu primarii de sectoare să discutăm situația din București. La ora 16.00, o să am o discuție cu toți prefecții, iar mâine o să am discuții cu Asociația Consiliilor Județene și cu Asociația Municipiilor din România. Este momentul ca soluțiile să vină de la autorităților locale. (...) Vorbim de o minoritate, că nu toate restaurantele și nu toate cluburile nu respectă regulile, sunt doar câteva. Vă spun că acolo unde nu se respectă legea voi fi intransigent. Nimeni nu este mai presus de lege. (...) Nu am o problemă cu protestele. Sunt liberal și protestele sunt ok. Sunt oameni care mă înjură și vor să protesteze. Foarte bine! Dar să o facă respectând legea. Să poarte mască! E tot ceea ce le cer”, a spus Florin Cîțu.