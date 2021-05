Florin Cîțu pune miniștrii pe jar: Acum îi încurajez, dar în curând le voi solicita direct

Premierul Florin Cîțu a explicat că le-a recomandat miniștrilor să vină cu o reorganizare a fiecărui minister, însă până acum nu a primit niciun astfel de plan. Cîțu a spus că această recomandare se va transforma în solicitare a premierului, iar miniștrii vor trebui să se execute.

”Am cerut miniștrilor să facă reforme în propria ogradă. Este mai greu, știu asta, pentru că am făcut anul trecut în Ministerul Finanțelor. Eu am reușit anul trecut să reduc numărul de directori. Mi s-a spus că va fi dezastru, că nu va fi bine, dar uite că Ministerul funcționează foarte bine, avem încasări mai mari la buget (...) De aceea îi încurajez pe miniștrii să facă această reorganizare a ministerelor. Acum îi încurajez, dar în curând le voi solicita direct. Deocamdată nu am primit niciun astfel de plan de reformă și reorganizare”, a spus Florin Cîțu.

De asemenea, premierul Florin Cîțu a spus că a cerut o reformă și o reorganizare a companiilor de stat, iar asta nu se întâmplă, de aceea miniștrii nu vor primi bani la rectificarea bugetară pentru a acoperi cheltuielile.