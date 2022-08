Florin Cîțu pune tunurile pe Isărescu: 'De un an și ceva, ne tot spune că inflația va scădea, dar realitatea infirmă estimările'

Florin Cîțu a criticat conducerea BNR, într-un interviu la Digi24, spunând că instituția trebuia să acționeze mai repede ca să stopeze inflația.

„BNR și Ministerul Finanțelor, sunt cele două instituții care au mandat din partea românilor, prin Parlamentul României, să țină atât inflația sub control, cât și dobânzile și stabilitatea economică. Problema este că astăzi avem o inflație-record care nu scade, și vă dau un exemplu: chiar dacă inflația, rata inflației va scădea de la 15, la 14,8, asta înseamnă că prețurile cresc cu 14,8%, nu că scad, și cu o inflație de 13% prețurile se dublează în 5 ani de zile. Deci, lucrurile sunt scăpate de sub control”, a declarat Cîțu la Digi24.

Întrebat ce s-ar fi așteptat să facă mai mult BNR, Florin Cîțu a răspuns: „Trebuia să acționeze mai repede. BNR, de un an și ceva, ne tot spune că inflația va scădea, dar, de fiecare dată, realitatea infirmă estimările Băncii Centrale. Cel mai recent, avem estimările Băncii Centrale care ne spune că „da, va scădea inflația”, în timp ce crește estimările pentru inflație. Lucrurile acestea nu pot să meargă la nesfârșit, și vedeți că suferă românii. Pe de o parte, nu putem să-i blamăm pe români că vor salarii mai mari, când puterea de cumpărare scade. Este normal să ceară așa ceva. Este datoria celor care sunt aleși și sunt plătiți în funcții publice să găsească un echilibru ca această putere de cumpărare să nu scadă. Și aici, eu zic că până acum, soluțiile găsite au fost cele greșite. România merge într-o direcție din care va ieși doar cu costuri foarte, foarte mari. Trebuie să stopăm populismul. Populismul costă. El poate că pare o soluție bună, aceste măsuri populiste poate par o măsură bună, politic. Economic, duc doar la dezastru. Și nu se întâmplă acum doar în România. Peste tot în lume am văzut că populismul are un cost pe care îl plătim noi toți.”