Florin Cîțu recunoaște că România a ÎNCHIS magazinele la 18 fără STUDII: Asta au făcut alte țări

Premierul Florin Cîțu anunță reunoaște, indirect, că închiderea magazinelor la ora 18 nu a avut niciun fundament știițific. Cîțu spune că asta au făcut și alte țări și că România a impus și ea măsura de reducere a timpului de deplasare.

"Am văzut situația din economiei dacă nu făceam nimic. Am văzut cum infectările au crescut de la 3.000 la 6.000 în câteva zile. Prima măsură pe care au luat-o țările europene a fost de a reduce orele la care ne aflăm în spațiu public. După ce am luat aceste măsuri, am văzut o scădere a ratei de infectare, deci ceva efect au avut.

Citește și: Vlad Voiculescu, în PLINĂ campanie de vaccinare: Va trebui să găsim o formă să TRĂIM cu acest virus

Referitor la cozi, am cerut o analiză să vedem cât este datorat faptului că acum suntem înainte de sărbători și cât faptului că s-au impus restricții. Așteptăm date și revenim", a declarat Florin Cîțu.