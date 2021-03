Florin Cîțu: Să crești taxe în acest context este sinucigaș, îți omori economia

Premierul Florin Cîțu a explicat că Executivul pe care îl conduce nu va crește taxele, asta pentru că mișcarea ar fi una sinucigașă pentru economie. Cîțu consideră că soluția este să digitalizăm administrația, iar în acest fel va crește colectarea pe termen lung și România se va descurca cu fondurile disponibile.

”Am văzut în spațiul public că se reîncălzește o ciorbă mai veche, asta cu taxele. Nu, nu introducem taxe. Să introduci taxe într-o perioadă în care economia este sub potențial este sinucigaș, îți omori economia. România are resurse de a reveni în economie, iar soluția nu este să schimbi un om sau doi. Soluția este digitalizarea, aceasta este soluția pe care am văzut-o în Uniunea Europeană, este soluția să crești colectarea pe termen lung. Putem ajunge la acel deficit de 3% printr-o strategie inteligentă, putem să ne descurcăm cu banii pe care îi avem, doar să îi administrăm mai bine”, a spus Florin Cîțu.