Florin Cîțu scoate banii românilor prin titluri de stat: A luat cu împrumut, în numai 3 zile, aproape 300 de milioane de lei

În doar 3 zile - 9, 10 şi 11 noiembrie - investitorii persoane fizice au subscris titluri de stat Fidelis de aproape 300 de milioane de lei, cel mai ridicat interes fiind pe segmentul denominat în euro, respectiv 189 milioane de lei, arată calculele realizate de ZF din platformele brokerilor.

Astfel, miercuri după ora 17:00, când s-a închis a treia şedinţă de subscriere pentru titlurile de stat Fidelis, tranşa de împrumut denominată în euro, cea cu scadenţa pe 5 ani şi pentru care Ministerul Finanţelor plăteşte o dobândă de 1,85% pe an, avea subscrieri de 38,8 mil. euro (189 mil. lei).

Pe de altă parte, tranşa pe 1 an, cea cu 3,5% dobândă pe an, înregistra împrumuturi de 65,5 mil. lei, iar cea cu scadenţa pe trei ani şi o dobândă de 4% pe an, avea împrumuturi de la persoanele fizice de 45,3 mil. lei.

“Începutul este extrem de promităţor”, spune Marcel Murgoci, director de tranzacţionare al Estinvest. Ministerul Finanţelor ar trebui să fie încântat de sumele atrase deja de la investitori. “Având în vedere faptul că este a doua ieşire a Ministerului Finanţelor pe bursă, şi un interval de timp scurt, investitorii sunt deja familiarizaţi cu aceste instrumente financiare”, scrie mediafax.ro.

Cele trei emisiuni sunt adresate exclusiv persoanelor fizice, iar valoarea minimă a unei subscrieri este de 5.000 lei, în timp ce pentru emisiunea în euro valoarea minimă care poate fi subscrisă este de 1.000 euro. Subscrierile sunt irevocabile.

Subscrierile se pot realiza fie prin intermediul sindicatului bancar – format din Banca Transilvania, BRD şi BCR, sau prin intermediul brokerilor de la bursa românească.

