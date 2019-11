Florinel Coman, după înfrângerea cu Spania: 'E o înfrângere foarte dureroasă. Nu am reușit să marcăm un gol. S-a văzut, asta e diferența'

Florinel Coman și-a găsit cu greu cuvintele la finalul înfrângerii cu Spania, scor 5-0, în ultima etapă a preliminariile EURO 2020, potrivit Mediafax.

Naționala României a terminat campania de calificare cu o umilință, atât din punct de vedere al scorului, dar și al jocului prestat. Florinel Coman a fost titular, dar a fost primul înlocuit de Cosmin Contra pe Wanda Metropolitano. ”Da, e o înfrângere foarte dureroasă, în fața unei echipe bune, care face posesie. Nu am reușit să marcăm un gol. S-a văzut, asta e diferența. Trebuie să fim bărbați. E o diferență, pentru că ei joacă la un alt nivel. Ați văzut campionatul lor și ați văzut campionatul nostru. E un pas foarte greu de făcut, dar, dacă ne gândim bine, putem face rezultate la echipa mare, la fel ca la U21.

Eu cred că avem șanse la baraj. Vedem ce se va întâmpla în martie. Pe teren m-am simțit foarte bine, a fost un antrenament defensiv, am alergat foarte mult. Nu suntem singurii care am venit aici și nu am avut ocazii. Spania e cea mai mare echipă din lume, ei mereu sunt favoriți. Nu cred că ar trebui să ne pară rău, pentru că nu am făcut față.”, a declarat fotbalistul de la FCSB pentru Pro TV.

Ibericii au câștigat Grupa F cu 26 de puncte din 30 posibile. Tot în aceeași grupă s-au mai jucat partidele Suedia – Insulele Feroe (3-0) și Malta – Norvegia (1-2).

Clasamentul Grupei F:

1. Spania - 26 de puncte

2. Suedia – 21 de puncte

3. Norvegia – 17 puncte

4. România – 14 puncte

5. Insulele Feroe – 3 puncte

6. Malta – 3 puncte